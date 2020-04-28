Более 5,2 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области за апрель Общество

Более 5,2 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области за апрель. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 2 мая 2020 года.



За период с 10 апреля по 1 мая 2020 года в Нижегородской области за нарушение режима повышенной готовности сотрудники полиции, органы исполнительной власти и местного самоуправления составили 5 216 протоколов. В основном, проверяющие ограничиваются профилактическими беседами.

Напомним, ограничения, проживание в обсерваторах и прочие нововведения были введены из-за коронавируса в преддверии майских праздников. Губернатор Глеб Никитин внес соответствующие изменения в Указ Губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности".

Кроме того, в указе расширен перечень поводов для получения заявок на выход на улицу: помимо выходов в магазин за покупками или в аптеку (не чаще 1 раза в день), визита к родственникам, которым требуется помощь в условиях самоизоляции, выгула собак, выбрасывания бытовых отходов, жители могут 1 раз в день совершать часовые прогулки, в том числе для занятий спортом, но на расстоянии не более 300 метров от дома.

Подтвердить необходимость выхода из дома можно либо с помощью QR-кода, полученного с помощью сервиса "Карта жителя Нижегородской области", либо по номеру заявки, полученному по телефону: 8-800-4444-112. Обязательным наличие QR-кода является и для работающих граждан.