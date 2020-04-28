Ограничения, проживание в обсерваторах и прочие нововведения из-за коронавируса (ДОПОЛНЕНО В 17:27) Общество

Глеб Никитин Фото: пресс-служба правительства региона

Добавлены пять последних абзацев о возможности самоизоляции нижегородцев в гостиницах и отелях

Глеб Никитин внес изменения в Указ губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности", которые устанавливают особый порядок передвижения граждан и транспортных средств по территории региона, за исключением транспорта, осуществляющего межрегиональные перевозки.

Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.

"Традиционно в майские праздники к нам приезжали десятки тысяч людей. Нижегородская область всегда была и будет рада гостям, но сейчас мы убедительно просим воздержаться от поездок в регион. Конечно, никто не может запретить въезд и пребывание на территории области, но в этом случае будет обязателен двухнедельный карантин. Те, у кого есть регистрация, будут обязаны две недели находиться с семьей дома, те, у кого регистрации нет, – жить за свой счет в обсерваторе. Таким образом, смысла приезжать на майские праздники просто нет", - сказал Глеб Никитин.

Приезжающие, зарегистрированные на территории Нижегородской области, также будут обязаны пройти двухнедельный карантин, но сделать это они могут в домашних условиях.

Согласно требованиям Указа лица, прибывающие в Нижегородскую область любыми видами транспорта с территории субъектов Российской Федерации с высоким уровнем выявления заболевших коронавирусной инфекцией, имеющие регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории Нижегородской области, должны обеспечить соблюдение режима полной изоляции в течение 14 дней с момента прибытия в домашних условиях по месту проживания (пребывания); в случаях, когда режим самоизоляции соблюдается по месту проживания (пребывания) совместно с иными лицами, указанные требования на 14 дней соблюдаются всеми совместно проживающими лицами.

Все, кто прибывают в Нижегородскую область с территории с высоким уровнем выявления заболевших коронавирусной инфекцией, обязаны заполнять, подписывать и передавать уполномоченным лицам уведомление о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Там необходимо указать место для прохождения обязательной двухнедельной изоляции.

На портале "Карта жителя Нижегородской области" также можно оформить заявку на транзитный проезд по территории Нижегородской области.

"Оформление заявки на въезд в регион на портале "Карта жителя Нижегородской области" занимает около 30 секунд. Это можно сделать еще на этапе старта поездки. Иногда можно слышать, что тот или иной регион закрывается, но в отношении Нижегородской области это не соответствует действительности. Все ограничения связаны исключительно с заботой о здоровье населения и рекомендациями санитарных врачей. У нас были случаи, когда нижегородцы, работающие на территории других регионов, возвращались домой и заражали близких, которые потом передавали заболевание другим людям. Наша задача – в эти праздники не допустить возникновения таких очагов. Поэтому двухнедельный карантин обязаны будут соблюдать и те приезжающие, кто имеет регистрацию на территории региона", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, что изменения в Указ также требуют привязки номера транспортной карты нижегородцев для оплаты проезда на общественном транспорте к профилю пользователя сервиса "Карта жителя Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"). В противном случае транспортную карту временно заблокируют.

Также изменения ограничивают количество поездок в магазин или аптеку на личном автомобиле или такси. Теперь оформить заявку на данное действие можно не чаще раза в сутки. Данными сроками ограничиваются и поездки к родственникам, находящимся в режиме самоизоляции.

Оформить заявку на поездку в организацию, которая не приостановила свою деятельность в период нерабочих дней, можно также не чаще двух раз в неделю.

Изменения также коснуться поездок на дачные и садовые участки. Теперь следование на личном легковом автотранспорте или на такси к садовым (дачным) участкам нижегородцам разрешено при условии подтверждения прав на соответствующее имущество.

Количество перемещений за город и обратно также ограничиваются: двумя поездками в течение недели.

Помимо этого, изменения в Указ позволяют нижегородцам отправиться на самоизоляцию в гостиницу или загородную базу отдыха.

"Каждый должен сейчас понимать, что сценарий развития эпидемиологической обстановки зависит от того, насколько нижегородцы будут ответственно и серьезно относиться к сложившейся ситуации. Самоизоляция – это эффективный способ борьбы с пандемией. Поэтому мы даем людям возможность разместиться в гостиницах: тем самым они минимизируют социальные контакты и ограждают от опасности своих пожилых родственников. Изменения в указе призваны уменьшить риски распространения инфекции", - сказал Глеб Никитин.

"Гостиничный бизнес в наибольшей степени пострадал от последствий пандемии. Изменение в указе губернатора - дополнительная поддержка отелей. У них появится возможность увеличить уровень загрузки и снизить тем самым свои убытки", - добавил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Все гостиницы будут обязаны соблюдать перечень требований Роспотребнадзора, необходимых в условиях распространения инфекции. При их невыполнении у отеля могут аннулировать подтверждение на работу в период повышенной готовности.

Напомним, что правительство Нижегородской области во время пандемии окажет региональным гостиницам преференции в виде льгот по выплате зарплат на каждого работника из расчета МРОТ с учетом НДФЛ. Также регион берет на себя обязательства на период режима повышенной готовности возместить коммунальные услуги. Ранее эти меры поддержки были доступны лишь для тех отелей, которые предлагали свои услуги в качестве обсерваторов.