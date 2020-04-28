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Общество

"Почти 85 тысяч человек сдали тесты на коронавирус в Нижегородской области", - Глеб Никитин

02 мая 2020 11:11  [642] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о том, что почти 85 тысяч человек сдали тесты на коронавирус. По количеству исследований регион занимает первое место в ПФО.

Сейчас в регионе тесты исследуют специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области, Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД", Приволжского исследовательского медицинского университета, Приволжского окружного медицинского центра, Нижегородского областного клинического противотуберкулезного диспансера, ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" №50 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) в Сарове, Нижегородской инфекционной больницы №2 и ООО "АВК Мед".

Ранее Глеб Никитин заявил об увеличении объема тестирования для контроля за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.

"По-прежнему на особом контроле состояние здоровья тех людей, которые относятся к группе риска: это контактировавшие с зараженными и приехавшие из регионов с высоким уровнем заболеваемости", - пояснил губернатор Нижегородской области.

Накануне сообщалось, что в Нижегородской области коронавирусом заболели 2 123 человек, 291 человек выздоровел и выписан, 14 человек – умерли.

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