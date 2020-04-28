Число умерших от COVID-19 в Нижегородской области увеличилось до 14 Общество

Число умерших от COVID-19 в Нижегородской области увеличилось до 14

Еще два летальных случая от коронавирусной инфекции (COVID-19) зарегистрировано в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на заместителя губернатора Давида Мелик-Гусейнова.

У мужчин 81 года и 73 лет течение болезни осложнялось хронической сердечной недостаточностью.

Таким образом, по данным на 1 мая, всего число летальных случаев достигло 14.

Напомним, что в Нижегородской области коронавирусом заболели 2 123 человек, 291 человек выздоровел и выписан, умерли 14 человек. Всего в регионе протестирован 79 761 человек.