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Общество

Число умерших от COVID-19 в Нижегородской области увеличилось до 14

01 мая 2020 11:31  [1850] Общество
Число умерших от COVID-19 в Нижегородской области увеличилось до 14

Число умерших от COVID-19 в Нижегородской области увеличилось до 14

Еще два летальных случая от коронавирусной инфекции (COVID-19) зарегистрировано в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на заместителя губернатора Давида Мелик-Гусейнова.

У мужчин 81 года и 73 лет течение болезни осложнялось хронической сердечной недостаточностью.

Таким образом, по данным на 1 мая, всего число летальных случаев достигло 14.

Напомним, что в Нижегородской области коронавирусом заболели 2 123 человек, 291 человек выздоровел и выписан, умерли 14 человек. Всего в регионе протестирован 79 761 человек.

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