Арзамас
Задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области 3 мая 2020 года. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц).
По версии следствия, днем 30 апреля около дома по ул. Мира в Арзамасе трое молодых людей, двое из которых несовершеннолетние, жестоко избили 32-летнего мужчину. Ему оказали помощь в больнице.
2 мая данный факт был обнародован в средствах массовой информации, следователи незамедлительно организовали доследственную проверку с сотрудниками ОМВД.
По подозрению в совершении данного преступления задержаны 25-летний молодой человек и 16-летний подросток. Еще один 16-летний школьник объявлен в розыск.
Предварительно, мотивом избиения послужила ссора 25-летнего подозреваемого с потерпевшим по малозначительному поводу.
В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в январе этого года уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего нижегородца, которого подозревают в избиении до смерти мужчины.
По другому делу, мужчине из Городецкого района, который избивал своего 6-летнего сына, грозит до трех месяцев ареста.
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