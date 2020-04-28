Последние новости рубрики Происшествия
03 мая 2020 15:00  [145] Задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины в Арзамасе
03 мая 2020 14:15  [116] Пожар произошел в противотуберкулезном диспансере на Бору
02 мая 2020 14:37  [531] Двое нижегородцев погибли и двое пострадали в результате въезда автомобилей в заборы и световые опоры
30 апреля 2020 13:56  [864] Арестован экс-директор казначейства нижегородского банка
30 апреля 2020 13:33  [312] Двое жителей Ковернинского района пойдут под суд из-за драки в закрытом ресторане
29 апреля 2020 19:20  [2028] Начальника УГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского нашли мертвым
29 апреля 2020 18:14  [345] Жители Башкортостана подозреваются в краже крупной суммы из банкомата в Кстове
29 апреля 2020 14:03  [4297] Реаниматолог ЦРБ на Бору пойдет под суд
29 апреля 2020 13:26  [638] Водителя осудили за работу на неисправной маршрутке в Кстове
29 апреля 2020 09:54  [374] Жителя Дзержинска приговорили к 2 годам лишения свободы условно за стрельбу в кафе
Происшествия

Задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины в Арзамасе

03 мая 2020 15:00  [145] Происшествия
Арзамас

Арзамас

Задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области 3 мая 2020 года. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц).

По версии следствия, днем 30 апреля около дома по ул. Мира в Арзамасе трое молодых людей, двое из которых несовершеннолетние, жестоко избили 32-летнего мужчину. Ему оказали помощь в больнице.

2 мая данный факт был обнародован в средствах массовой информации, следователи незамедлительно организовали доследственную проверку с сотрудниками ОМВД.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны 25-летний молодой человек и 16-летний подросток. Еще один 16-летний школьник объявлен в розыск.

Предварительно, мотивом избиения послужила ссора 25-летнего подозреваемого с потерпевшим по малозначительному поводу.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в январе этого года уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего нижегородца, которого подозревают в избиении до смерти мужчины.

По другому делу, мужчине из Городецкого района, который избивал своего 6-летнего сына, грозит до трех месяцев ареста.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph