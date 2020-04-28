"В память о 27 миллионах погибших планируется высадка 27 миллионов деревьев", - Роман Жукарин Общество

Директор Нижегородского Художественного музея Роман Жукарин записал видеообращение, в котором попросил проявить свое уважение к ветеранам, не выходя из дома. Из-за коронавируса в этом году всероссийские акции проходят онлайн. К примеру, самая народная акция "Бессмертный полк" пройдет на сайте polkrf.ru. (0+)

"Загружайте туда фотографии ветеранов. Из них автоматически сформируется видеоряд, который будет транслироваться на всех экранах страны 9 мая", - рассказал Роман Жукарин в своем видеообращении.

Участвуя в инициативе "Сад памяти", можно посадить новое растение во дворе своего дома или на дачном участке и разместить фотографию в социальных сетях с хэштегом #садпамятидома. (0+)

"В память о 27 миллионах погибших планируется высадка 27 миллионов деревьев. Поддержите инициативу "Сад памяти", - призвал он.

Ранее сообщалось, что другие известные нижегородцы, среди которых директор Нижегородского музыкального колледжа имени Балакирева Игорь Кораллов, депутат Госдумы Артем Кавинов, руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина и телеведущий, академик Российского телевидения Александр Резонтов также призвали всех остаться дома в День Победы.

Разместить свое видео можно с хештегом #НижнийДома.