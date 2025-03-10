Перевозки "Ласточками" Нижний Новгород – Иваново выросли на треть за 2 месяца Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Скоростными поездами "Ласточка" по маршруту Нижний Новгород – Иваново в январе-феврале 2025 года перевезено более 13 тысячи пассажиров. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Всего за 2 месяца "Ласточки" в сообщении со столицей Приволжья перевезли около 561 тысячи человек, что соответствует аналогичному периоду прошлого, високосного, года.

В том числе по маршруту Нижний Новгород-Москва перевезено 524,5 тысячи пассажиров, на направлении Нижний Новгород-Киров – 23,2 тысячи человек.

Добавим, в отдельные даты марта 2025 года на Горьковской железной дороге будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда № 723 "Ласточка" по маршруту Нижний Новгород – Москва.