Афиша онлайн мероприятий в День Победы представлена в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Праздничные мероприятия 9 мая начнутся в 10:00 по московскому времени с обращения президента Владимира Путина.
В этом году День Победы пройдет в онлайн-режиме. Подробная информация о полном перечне федеральных акций с их описанием и правилами участия представлена на сайте.
После этого нижегородцы смогут увидеть обращение губернатора Глеба Никитина в рамках трансляции виртуальной студии "Блиндаж-52".
В программу вещания на 9 мая вошли 28 онлайн-проектов, среди которых творческие мастер-классы, встречи с гостями, концерты, региональные акции, мюзикл "Небесный тихоход", а для младшего поколения сразу три мультфильма на военную тему от анимационной студии из Сарова.
В 19:00 по всей стране будет объявлена минута молчания в память о павших героях, защищавших нашу родину.
Трансляция мероприятий будет доступна в официальном аккаунте министерства культуры Нижегородской области ВКонтакте.
Нижегородские учреждения культуры также подготовили много интересного для зрителей в честь дня Великой Победы. Подробную информацию можно будет найти на сайте регионального министерства культуры .
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