Всего 2852 человека: новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Нижегородской области Общество

По состоянию на 4 мая 2020 года, в Нижегородской области подтверждено еще 157 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, в области верифицированы пробы на коронавирус у 2 852 человек. 389 человек выздоровели и выписаны. Всего протестированы 90 277 человек.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что развитие ситуации будет напрямую зависеть от уровня самоизоляции и самодисцпилины на майских праздниках.

"На первый взгляд может казаться, что на улицах нет какой-то угрозы, но это очень опасное заблуждение. Зараженный коронавирусом человек способен передавать заболевание другим людям, не чувствуя при этом серьезных ухудшений самочувствия. Чтобы избежать этого и были введены дополнительные ограничения. Медики сейчас предпринимают все возможное, чтобы справиться с новым вызовом. Каждый человек может помочь им, оставаясь дома", - подчеркнул глава региона.

"Мы постоянно наращиваем объем тестирования и совершенствуем методики выявления коронавируса. Особое внимание тем населенным пунктам и муниципалитетам, где объявлен карантин. Каждый случай заболевания анализируется, чтобы избежать новых очагов", - сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что 2 мая 2020 года Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в ряде населенных пунктов региона. Ограничительные мероприятия вводятся в селе Починки (Починковский район), городском округе город Выкса, городе Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), городе Кулебаки и рабочем поселке Гремячево (г.о.г.Кулебаки), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район).

"Практически во всех населённых пунктах, где вводится карантин, во-первых, работают важные для региона предприятия и организации, во-вторых, достаточно высокий уровень миграции. Несмотря на все ограничения туда за последние недели активно приезжали люди из других регионов и Нижнего Новгорода, что привело к возникновению локальных очагов заболевания", - сказал глава региона.

У медиков Нижегородской области есть все необходимое, чтобы лечить пациентов с COVID-19. На данный момент 3 992 человек в Нижегородской области находятся под наблюдением врачей, 13 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.