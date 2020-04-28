Павлово, Выкса, Починки и Кулебаки закрыты на карантин Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина по коронавирусу в ряде населенных пунктов региона со 2 мая 2020 года. Ограничительные мероприятия вводятся в селе Починки (Починковский район), в Выксе, Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), в Кулебаках и рабочем поселке Гремячево (г.о.г.Кулебаки), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район). В селе Дивеево карантин введен 25 апреля.



Как отметил Глеб Никитин, введение карантина связано с высоким уровнем заболеваемости на данных территориях.

"Практически во всех населённых пунктах, где вводится карантин, во-первых, работают важные для региона предприятия и организации, во-вторых, достаточно высокий уровень миграции. Несмотря на все ограничения туда за последние недели активно приезжали люди из других регионов и Нижнего Новгорода, что привело к возникновению локальных очагов заболевания", - сказал глава региона.

Согласно тексту постановлений карантин вводится до устранения угрозы распространения и (или) ликвидации очага инфекционного заболевания - новой коронавирусной инфекции. Также утверждены планы по организации выполнения ограничительных (карантинных), противоэпидемических, лечебно-профилактических и профилактических мероприятий.

В частности, запрещается въезд на территории данных населенных пунктов и муниципальных образований лиц, не проживающих в нем. Также запрещается выезд граждан. Исключения - для сотрудников экстренных служб и организаций, поставляющих продукцию первой необходимости, а также лиц, разрешение которым выдают муниципальные комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Установлены контрольные пункты и блокирующие посты.

На территории данных населенных пунктов будут предприняты меры по максимальному социальному разобщению населения (соблюдение дистанции в 1,5 метра, обязательное использование средств, защищающих органы дыхания), усилена дезинфекция общественных пространств, обеспечено неукоснительное исполнение санитарных правил на работающих предприятиях, закрыты детские сады (за исключением дежурных групп или детских садов). Будут расследоваться причины каждого заражения для выявления очагов.

"То, когда будут сняты ограничения, зависит сейчас только от граждан данных территорий. Чем выше окажется уровень самоизоляции и самодисциплины, тем скорее это произойдёт. Прошу каждого жителя Нижегородской области помочь медикам и воздержаться от лишних поездок и перемещений. Специфика коронавируса в достаточно долгом инкубационном периоде, поэтому если в вашем доме или ближайшем круге общения сейчас все благополучно, то это вовсе не значит, что все в порядке. Это коварная смертельно опасная болезнь, которая может наносить удар исподтишка. В наших силах защитить наших близких. К тому же чем дольше будет продолжаться карантин, то тем больший урон может понести экономика. Наша общая задача – максимально сохранить работоспособность предприятий ", - добавил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что наибольшее число заболевших – 1228 человек – живут в Нижнем Новгороде. Кроме того, коронавирус верифицирован у 226 жителей Дивеевского района, 190 жителей Павловского района, 74 жителей Починковского района, у 68 человек Дзержинска, у 67 человек Кулебакского района, у 61 – Кстовского района.

По состоянию на 2 мая заболели 2 443 человека, выздоровели и выписаны - 326 человек, умерли – 14 человек.