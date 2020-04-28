Количество районов и городских округов Нижегородской области с подтвержденными случаями COVID-19 не изменилось Общество

Количество районов и городских округов Нижегородской области с подтвержденными случаями COVID-19 не изменилось



По состоянию на 4 мая 2020 года, подтвержденные случаи заражения коронавирусом по-прежнему зарегистрированы в 47 районах и городских округах Нижегородской области, включая Нижний Новгород.

Как сообщили в пресс-службе регионального кабмина, наибольшее число заболевших – 1404 человека – проживает в областном центре. Кроме того, коронавирус верифицирован в референс-центрах у 253 жителей Дивеевского района, 229 жителей Павловского района, у 97 человек в Дзержинске, у 92 человек в Починковском, у 88 человек в Кулебакском и у 78 – в Кстовском районах.

Ни одного подтвержденного случая заболевания не зафиксировано в Варнавинском, Воскресенском, Княгининском и Тонкинском районах.

Общее число больных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 4 мая составляет 2 852 человека. При этом 389 человек уже выздоровели.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что прирост количества заражений напрямую связан с нарушением правил самоизоляции.

"К сожалению, мы видим, что образуются и очаги заболевания: в Дивееве, Павлове, Починках. К ним могут прибавиться и новые районы. Причина опять одна – нарушение правил самоизоляции. Много людей приезжало в эти населенные пункты из других регионов, многие пренебрегали нормами безопасности. С этим и связано ужесточение правил въезда в Нижегородскую область. Это не ограничения ради ограничений, а забота о здоровье людей", – отметил Глеб Никитин.

"Только самодисциплина способна переломить негативные тенденции. Если вы думаете, что от ваших действий ничего не зависит, вы ошибаетесь. Коронавирус – смертельно опасная болезнь, от которой никто не застрахован", – добавил глава региона.

Напомним, правительство России запустило официальный ресурс для информирования граждан о ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа: стопкоронавирус.рф. Здесь доступно, достоверно и оперативно представляется информация для граждан о профилактике, лечении, текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом. На сайте можно найти все актуальные новости: документы министерств и ведомств, видеоматериалы, памятки и ответы на часто задаваемые вопросы. Помимо статистики заболеваемости, на нем описаны основные симптомы коронавируса нового типа и даны рекомендации о защите от заражения.



Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 04.05.2020):

1. Ардатовский – 60 подтвержденных случаев

2. Арзамасский (с учетом г.о.г Арзамас) – 23 подтвержденных случая

3. Балахнинский – 14 подтвержденных случаев

4. Богородский – 67 подтвержденных случаев

5. Большеболдинский район – 1 подтвержденный случай

6. Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай

7. Борский – 49 подтвержденных случаев

8. Бутурлинский – 10 подтвержденных случаев

9. Вадский – 1 подтвержденный случай

10. Вачский – 10 подтвержденных случаев

11. Ветлужский – 1 подтвержденный случай

12. Вознесенский – 3 подтвержденных случая

13. Володарский – 18 подтвержденных случаев

14. Воротынский – 3 подтвержденных случая

15. Выксунский – 42 подтвержденных случая

16. Гагинский – 3 подтвержденных случая

17. Городецкий – 21 подтвержденный случай

18. Д.Константиновский – 23 подтвержденных случая

19. Дзержинск – 97 подтвержденных случаев

20. Дивеевский – 253 подтвержденных случая

21. Ковернинский – 1 подтвержденный случай

22. Краснобаковский – 3 подтвержденных случая

23. Краснооктябрьский – 19 подтвержденных случаев

24. Кстовский – 78 подтвержденных случаев

25. Кулебакский – 88 подтвержденных случаев

26. Лукояновский – 9 подтвержденных случаев

27. Лысковский – 6 подтвержденных случаев

28. Навашинский – 22 подтвержденных случая

29. Павловский – 229 подтвержденных случаев

30. Первомайский – 7 подтвержденных случаев

31. Перевозский – 2 подтвержденных случая

32. Пильнинский – 9 подтвержденных случаев

33. Починковский – 92 подтвержденных случая

34. Семеновский – 22 подтвержденных случая

35. Сергачский – 37 подтвержденных случаев

36. Сеченовский – 3 подтвержденных случая

37. Сокольский – 1 подтвержденный случай

38. Сосновский – 10 подтвержденных случаев

39. Спасский – 5 подтвержденных случаев

40. Тоншаевский – 5 подтвержденных случаев

41. Уренский – 7 подтвержденных случаев

42. Чкаловский – 6 подтвержденных случаев

43. Шарангский – 7 подтвержденных случаев

44. Шатковский – 10 подтвержденных случаев

45. Шахунский – 27 подтвержденных случаев

46. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке о заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

47. Н.Новгород – 1404 подтвержденных случая

ВСЕГО по области: 2 852 подтвержденных случая

В районах Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 187 подтвержденных случаев

Канавинский – 228 подтвержденных случаев

Ленинский – 252 подтвержденных случаев

Московский – 95 подтвержденных случаев

Нижегородский – 234 подтвержденных случая

Приокский – 119 подтвержденных случаев

Советский – 165 подтвержденных случаев

Сормовский – 124 подтвержденных случаев