Количество районов и городских округов Нижегородской области с подтвержденными случаями COVID-19 не изменилось
По состоянию на 4 мая 2020 года, подтвержденные случаи заражения коронавирусом по-прежнему зарегистрированы в 47 районах и городских округах Нижегородской области, включая Нижний Новгород.
Как сообщили в пресс-службе регионального кабмина, наибольшее число заболевших – 1404 человека – проживает в областном центре. Кроме того, коронавирус верифицирован в референс-центрах у 253 жителей Дивеевского района, 229 жителей Павловского района, у 97 человек в Дзержинске, у 92 человек в Починковском, у 88 человек в Кулебакском и у 78 – в Кстовском районах.
Ни одного подтвержденного случая заболевания не зафиксировано в Варнавинском, Воскресенском, Княгининском и Тонкинском районах.
Общее число больных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 4 мая составляет 2 852 человека. При этом 389 человек уже выздоровели.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что прирост количества заражений напрямую связан с нарушением правил самоизоляции.
"К сожалению, мы видим, что образуются и очаги заболевания: в Дивееве, Павлове, Починках. К ним могут прибавиться и новые районы. Причина опять одна – нарушение правил самоизоляции. Много людей приезжало в эти населенные пункты из других регионов, многие пренебрегали нормами безопасности. С этим и связано ужесточение правил въезда в Нижегородскую область. Это не ограничения ради ограничений, а забота о здоровье людей", – отметил Глеб Никитин.
"Только самодисциплина способна переломить негативные тенденции. Если вы думаете, что от ваших действий ничего не зависит, вы ошибаетесь. Коронавирус – смертельно опасная болезнь, от которой никто не застрахован", – добавил глава региона.
Напомним, правительство России запустило официальный ресурс для информирования граждан о ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа: стопкоронавирус.рф. Здесь доступно, достоверно и оперативно представляется информация для граждан о профилактике, лечении, текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом. На сайте можно найти все актуальные новости: документы министерств и ведомств, видеоматериалы, памятки и ответы на часто задаваемые вопросы. Помимо статистики заболеваемости, на нем описаны основные симптомы коронавируса нового типа и даны рекомендации о защите от заражения.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 04.05.2020):
1. Ардатовский – 60 подтвержденных случаев
2. Арзамасский (с учетом г.о.г Арзамас) – 23 подтвержденных случая
3. Балахнинский – 14 подтвержденных случаев
4. Богородский – 67 подтвержденных случаев
5. Большеболдинский район – 1 подтвержденный случай
6. Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай
7. Борский – 49 подтвержденных случаев
8. Бутурлинский – 10 подтвержденных случаев
9. Вадский – 1 подтвержденный случай
10. Вачский – 10 подтвержденных случаев
11. Ветлужский – 1 подтвержденный случай
12. Вознесенский – 3 подтвержденных случая
13. Володарский – 18 подтвержденных случаев
14. Воротынский – 3 подтвержденных случая
15. Выксунский – 42 подтвержденных случая
16. Гагинский – 3 подтвержденных случая
17. Городецкий – 21 подтвержденный случай
18. Д.Константиновский – 23 подтвержденных случая
19. Дзержинск – 97 подтвержденных случаев
20. Дивеевский – 253 подтвержденных случая
21. Ковернинский – 1 подтвержденный случай
22. Краснобаковский – 3 подтвержденных случая
23. Краснооктябрьский – 19 подтвержденных случаев
24. Кстовский – 78 подтвержденных случаев
25. Кулебакский – 88 подтвержденных случаев
26. Лукояновский – 9 подтвержденных случаев
27. Лысковский – 6 подтвержденных случаев
28. Навашинский – 22 подтвержденных случая
29. Павловский – 229 подтвержденных случаев
30. Первомайский – 7 подтвержденных случаев
31. Перевозский – 2 подтвержденных случая
32. Пильнинский – 9 подтвержденных случаев
33. Починковский – 92 подтвержденных случая
34. Семеновский – 22 подтвержденных случая
35. Сергачский – 37 подтвержденных случаев
36. Сеченовский – 3 подтвержденных случая
37. Сокольский – 1 подтвержденный случай
38. Сосновский – 10 подтвержденных случаев
39. Спасский – 5 подтвержденных случаев
40. Тоншаевский – 5 подтвержденных случаев
41. Уренский – 7 подтвержденных случаев
42. Чкаловский – 6 подтвержденных случаев
43. Шарангский – 7 подтвержденных случаев
44. Шатковский – 10 подтвержденных случаев
45. Шахунский – 27 подтвержденных случаев
46. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке о заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
47. Н.Новгород – 1404 подтвержденных случая
ВСЕГО по области: 2 852 подтвержденных случая
В районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 187 подтвержденных случаев
Канавинский – 228 подтвержденных случаев
Ленинский – 252 подтвержденных случаев
Московский – 95 подтвержденных случаев
Нижегородский – 234 подтвержденных случая
Приокский – 119 подтвержденных случаев
Советский – 165 подтвержденных случаев
Сормовский – 124 подтвержденных случаев
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