Нижегородцам начнут выдавать маски в крупных сетевых магазинах Общество

Нижегородцам начнут выдавать маски в крупных сетевых магазинах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Накануне, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, замгубернатор Андрей Саносян провел переговоры с крупнейшими торговыми сетями, работающим в регионе: "Лентой", "Окей", "Оби", "Ашаном".

"Мы договорились, что на входе в торговые залы у нижегородцев будет возможность получить маску бесплатно. В жизни бывают разные ситуации: кто-то забыл маску, у кого-то она порвалась. Именно поэтому важно сделать запас средств индивидуальной защиты в магазинах, чтобы люди смогли войти и купить продукты, даже если у человека по каким-то причинам не оказалось с собой маски. Представители сетевых магазинов согласились с нами. Сейчас производство масок в стране увеличилось, поэтому у супермаркетов есть возможность закупить необходимый объем этого товара", - пояснил заместитель губернатора.

Андрей Саносян добавил, что в ближайшее время пройдут переговоры с менее крупными нижегородскими магазинами.

"В начале ситуации с распространением коронавируса не раз говорилось о том, что ношение маски в общественных местах не является 100% защитой от заболевания. Но чем больше зараженных, тем выше потребность в том, чтобы уберечь от инфицирования здоровых людей. Представьте, если в магазин приходит человек в последний день инкубационного периода, когда он может чувствовать себя сравнительно неплохо? Если на нем нет средств защиты, то он может заразить десятки или даже сотни людей", - отметил Глеб Никитин.

"Меру по обеспечению посетителей масками мы предусмотрели в последней редакции Указа Губернатора о повышенной готовности. Но далеко не все магазины самостоятельно смогли бесплатно предоставлять людям средства защиты. Мы благодарны руководству крупных торговых сетей за то, что они активно включились в работу, заботятся о своих клиентах и сотрудниках", - добавил глава региона.

Губернатор попросил нижегородцев тщательно планировать каждый свой визит в магазин.

"Даже если вы хорошо себя чувствуете – защищайте органы дыхания, позаботьтесь о своих согражданах!" - сказал он.

Андрей Саносян также сообщил, что проверка соблюдения требований безопасности в связи с эпидемией коронавируса в нижегородских сетевых магазинах нарушений не выявила.

"Супермаркеты подтвердили, что готовы следовать всем рекомендациям эпидемиологов, в том числе – не обслуживать покупателей без масок", - заявил заместитель губернатора.

Напомним, ношение масок в общественных местах для нижегородцев стало обязательным.