Последние новости рубрики Общество
05 мая 2020 19:07  [82] "Я приглашаю всех 9 мая стать участниками самого большого в мире интернационального хора", - Елена Курбанова
05 мая 2020 17:53  [231] Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Татьяны Цыганковой
05 мая 2020 17:21  [112] Более 600 тысяч заявок подано на участие в акции "Бессмертный полк - онлайн"
05 мая 2020 16:48  [278] Нижегородцам начнут выдавать маски в крупных сетевых магазинах
05 мая 2020 16:11  [109] Ремонт дороги Шопша - Иваново - Нижний Новгород начался в Чкаловском районе
05 мая 2020 14:19  [197] "Профессия акушерки испокон веков пользовалась огромным почетом и уважением", - Глеб Никитин
05 мая 2020 13:36  [1260] Коронавирус не выявлен в четырех районах Нижегородской области
05 мая 2020 13:15  [218] Почти 6 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области
05 мая 2020 12:04  [189] Нижегородское минэкологии утвердило заключение комиссии госэкспертизы по проекту благоустройства парка "Швейцария"
05 мая 2020 11:10  [420] Всего 3026: еще 174 случая заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области
Общество

Нижегородцам начнут выдавать маски в крупных сетевых магазинах

05 мая 2020 16:48  [278] Общество

Нижегородцам начнут выдавать маски в крупных сетевых магазинах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области            

Накануне, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, замгубернатор Андрей Саносян провел переговоры с крупнейшими торговыми сетями, работающим в регионе: "Лентой", "Окей", "Оби", "Ашаном".

"Мы договорились, что на входе в торговые залы у нижегородцев будет возможность получить маску бесплатно. В жизни бывают разные ситуации: кто-то забыл маску, у кого-то она порвалась. Именно поэтому важно сделать запас средств индивидуальной защиты в магазинах, чтобы люди смогли войти и купить продукты, даже если у человека по каким-то причинам не оказалось с собой маски. Представители сетевых магазинов согласились с нами. Сейчас производство масок в стране увеличилось, поэтому у супермаркетов есть возможность закупить необходимый объем этого товара", - пояснил заместитель губернатора.

Андрей Саносян добавил, что в ближайшее время пройдут переговоры с менее крупными нижегородскими магазинами.

"В начале ситуации с распространением коронавируса не раз говорилось о том, что ношение маски в общественных местах не является 100% защитой от заболевания. Но чем больше зараженных, тем выше потребность в том, чтобы уберечь от инфицирования здоровых людей. Представьте, если в магазин приходит человек в последний день инкубационного периода, когда он может чувствовать себя сравнительно неплохо? Если на нем нет средств защиты, то он может заразить десятки или даже сотни людей", - отметил Глеб Никитин.

"Меру по обеспечению посетителей масками мы предусмотрели в последней редакции Указа Губернатора о повышенной готовности. Но далеко не все магазины самостоятельно смогли бесплатно предоставлять людям средства защиты. Мы благодарны руководству крупных торговых сетей за то, что они активно включились в работу, заботятся о своих клиентах и сотрудниках", - добавил глава региона.

Губернатор попросил нижегородцев тщательно планировать каждый свой визит в магазин.

"Даже если вы хорошо себя чувствуете – защищайте органы дыхания, позаботьтесь о своих согражданах!" - сказал он.

Андрей Саносян также сообщил, что проверка соблюдения требований безопасности в связи с эпидемией коронавируса в нижегородских сетевых магазинах нарушений не выявила.

"Супермаркеты подтвердили, что готовы следовать всем рекомендациям эпидемиологов, в том числе – не обслуживать покупателей без масок", - заявил заместитель губернатора.

Напомним, ношение масок в общественных местах для нижегородцев стало обязательным.

 

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph