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Общество

Ношение масок в общественных местах для нижегородцев является обязательным

04 мая 2020 18:02  [242] Общество

Нижегородцы обязаны носить маски в общественных местах.

Как сообщает пресс-служба главы региона, данное требование прописано в указе губернатора Глеба Никитина №27 "О введении режима повышенной готовности".

Защищать органы дыхания маской (или повязкой, респиратором или др.) следует при посадке и нахождении в салоне общественного пассажирского транспорта и такси, при нахождении в магазинах, аптеках, банках и в иных помещениях (зданиях, сооружениях) общественного назначения, а также на рынках и ярмарках.

Вне дома нижегородцам также необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга. Кроме того, находясь на прогулке надо стараться не допускать контактов с поверхностями объектов, расположенных на соответствующей общественной или придомовой территории (в том числе скамеек, детских площадок, одиночных качелей, спортивных снарядов и др.) и не собираться группами. Не посещать детские и спортивные площадки и иные развлекательные и досуговые территории.

Согласно изменениям, внесенным в указ губернатора, с 30 апреля нижегородцы могут выходить на часовые прогулки, но на расстоянии не более 300 метров от дома.

Напомним, по данным на 4 мая 2020 года, в Нижегородской области подтверждено еще 157 случая заражения коронавирусной инфекцией.

В общей сложности в области верифицированы пробы на коронавирус у 2 852 человек. 389 человек выздоровели и выписаны. Всего протестированы 90 277 человек.

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