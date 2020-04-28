Отопительный сезон в Нижегородской области планируется завершить 7 мая Общество

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области направило главам муниципальных районов и городских округов рекомендательное письмо об окончании отопительного сезона 7 мая 2020 года.

Согласно правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и индивидуальных жилых домах подача тепла заканчивается после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток превышает +8°.

"В этом году достаточно долго держалась холодная погода. Только в начале мая произошло резкое потепление. Думаю, многим нижегородцам в своих квартирах стало жарко и уже хочется, чтобы батареи остыли. Сейчас постепенно будем отключать отопление во всех многоквартирных домах, затем – в учреждениях социальной сферы", — сказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков.

Напомним, в 2019 году завершить отопительный сезон было рекомендовано с 25 апреля.

Напомним также, что этот отопительный сезон начался 23 сентября.