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Политика

"За последние двадцать лет Владимир Панов стал единственным нижегородским мэром, который ушел на повышение", – Евгений Семенов

06 мая 2020 12:22  [38] Политика

Руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Евгений Семенов прокомментировал досрочное сложение полномочий Владимиром Пановым. Он покинул пост главы Нижнего Новгорода 6 мая этого года.

"Глубокая оценка работы главы города требует серьезного многофакторного анализа. Этим занимаются федеральные органы власти, у которых свои критерии оценки эффективности органов МСУ. Участь мэров, которые со своей работой не справляются, хорошо известна. Они заканчивают свою карьеру либо на скамье подсудимых, либо уходят в небытие. Стоит заметить, что за последние двадцать лет Владимир Панов стал единственным нижегородским мэром, который ушел со своей должности на повышение", - заметил Евгений Семенов.

"Политические условия, в которых работал Владимир Панов, простыми не были. Стоит отдать ему должное, он проявил себя как хороший дипломат. Традиционного конфликта по оси губернатор-мэр в Нижнем не было. Владимир Панов не был популистом и не увлекался дешевым PR, как это делают многие чиновники. Вместе с тем он наладил системную обратную связь с населением. Его регулярные встречи с жителями районов города стали очевидным примером политики открытости городской власти", - добавил он.

Евгений Семенов заметил, что в случае с Владимиром Пановым можно занимать должность главы города и при этом не преследовать своекорыстных интересов. Можно жить интересами города, не множить конфликты и слышать жителей.

"Полагаю, что этот этический комплекс мэра города – наиболее важный результат в деятельности Владимира Панова. Если его преемники сохранят эти принципы, то можно будет говорить об устойчивом развитии города", - резюмировал Евгений Семенов.

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