Владимир Панов покинул пост главы Нижнего Новгорода Политика

Владимир Панов покинул пост главы Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания городской Думы 6 мая 2020 года, которое проходило в формате видеоконференции. В заседании принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Действующий мэр доложил депутатам о своем намерении досрочно сложить полномочия в связи с переходом на должность в федеральной структуре.

Владимир Панов поблагодарил Глеба Никитина за доверие и возможность работать в команде, а депутатов за совместную работу.

"Помню, как в первые выходные после моего избрания в городе начался сильный снегопад, и за пару часов выпало две трети месячной нормы осадков. Тогда мы провели первый ночной штаб, это стало началом работы "Антиснега". Самый главным вызовом стала подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу. Город стремительно менялся на наших глазах! Благодаря личному участию губернатора была достроена станция метро и открыта Нижневолжская набережная. Мы с вами провели масштабную уборку и благоустройство города, ремонтировали фасады, ремонтировали дороги, обеспечили общественный порядок и показали настоящее нижегородское гостеприимство", - рассказал Владимир Панов.

Также глава города отметил работу по реформированию общественного транспорта.

"При поддержке губернатора приобретено 300 новых автобусов большого класса вместимости, проведен капитальный ремонт вагонов метро, в Нижнем появились московские трамваи, в скором времени частично обновится и троллейбусный парк. "Умные остановки" уже меняют облик города", - отметил Владимир Панов.

"За два года реализации программы "Безопасные и качественные дороги" было отремонтировано дорог общей протяженностью более 90 км. В 2020 году будет отремонтировано еще 26. Проведен масштабный ямочный ремонт на почти тысяче участков дорог", - сказал он.

Также глава города отметил работу по стабилизации бюджета Нижнего Новгорода. По словам Панова, доходная часть выросла на 7 млрд рублей, собственные доходы города увеличились на 20%, сокращен дефицит бюджета. Бюджет 2020 года впервые за 10 лет принят с профицитом.

"Мы полностью погасили просроченную кредиторскую задолженность. Напомню, на январь 2018 года она составляла почти 900 миллионов рублей", - подчеркнул Владимир Панов.

Как заявил Владимир Панов, участие Нижнего Новгорода в программе "Формирование комфортной городской среды" позволило преобразить общественные пространства города.

"Глеб Сергеевич поддержал нас в том, что работы должны вестись во всех районах города, а не только в центре. За два года были благоустроены 24 общественных пространства. Еще в прошлом году мы приступили к разработке концепции новых общественных пространств и провели их обсуждения с жителями, что даст возможность в этом году благоустроить 30 пространств. Серьезно взялись и за дворы, преобразили 343, многие были полностью разбиты", - пояснил мэр города.

"За эти два года мы построили 16 социальных объектов: это школа, детские сады и ясельные пристрои. Важно отметить, что благодаря строительству пристроев удалось существенно сократить очередь среди малышей ясельного возраста. Серьезный задел создан и на будущее – разработана документация на еще 11 объектов. Изменился формат работы Многофункциональных центров: они стали ближе и удобнее как для обычных нижегородцев, так и для бизнеса. Благодаря муниципальной программе "100 детских площадок" и поддержке программы депутатами в каждом районе города в шаговой доступности появились новые площадки", - заявил Владимир Панов.

Глава города также отметил несколько проектов, которые были реализованы в последние годы.

"В Нижнем Новгороде создана уникальная сеть пунктов приема вторсырья нового формата, и сейчас другие российские регионы перенимают наш опыт. Мы становимся городом фонтанов, благодаря возвращению 13 городских фонтанов, которая была проведена в прошлом году. В новом формате прошел День Города. В подготовке празднования приняло участие 5 тысяч нижегородцев. Горьковская елка стала визитной карточкой зимнего Нижнего. У фестиваля большой туристический потенциал. Программа "Культурный район" вошла в повестку федеральных СМИ и заставила говорить о Нижнем как о передовом городе с точки зрения культурных инициатив", - рассказал Владимир Панов.

Также мэр города выразил благодарность правоохранительному блоку за совместную работу по борьбе с коррупцией и наведению порядка в городе.

"Это лишь небольшая часть работы, которую мы с вами вели в течение 840 дней, создавая базу для будущего развития Нижнего Новгорода. Для меня было большой честью служить родному городу и нижегородцам. Еще раз благодарю Глеба Сергеевича и депутатов за командную работу и поддержку. Я меня была большая честь служить родному городу и нижегородцам ", - отметил в заключении своего обращения Владимир Панов.

"Я помню, как в 2018 году мы вместе с Владимиром Александрович пришли к депутатам познакомиться. Тогда была атмосфера тотального недоверия и разобщенности. Единой команды в тот момент не было. Сейчас она есть. Нам удалось успешно провести и подготовку к чемпионату, но это была менеджерская работа. И выборы президента, а также губернатора. Я тогда нуждался, чтобы в тылу за спиной у меня был доверенный человек, с которым можно обсуждать любые вопросы, который всегда подставит плечо. Владимир Панов таким человеком и оказался. Есть элемент радости, что человек уходит на повышение для решения глобальных государственных задач. Надеюсь, ему удастся использовать колоссальный опыт, который он получил в Нижнем Новгороде. Можно сказать, что мы с ним вместе "пуд соли съели". А то наследие, которое у нас осталось, позволяет уверенно смотреть в будущее", - заявил в ответ губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Депутаты также поблагодарили Владимира Панова за системную, разумную работу и выразили надежду на преемственность в работе новой администрации.

За прекращение полномочий проголосовали большинство депутатов (39). Евгений Лазарев проголосовал против, Игорь Богданов – воздержался.

Напомним, что Владимир Панов был избран главой Нижнего Новгорода в январе 2018 года.

"Два года в муниципальном летоисчислении – это достаточно, чтобы построить планы, но мало, чтоб их воплотить. При этом условия, в которых работал мэр и его администрация все это время, нельзя назвать простыми. Сложностей объективно было больше, чем решений, которые бы устраивали всех. И все же было сделано немало для долгосрочного стратегического развития города. Нижний Новгород принял на своих площадках Чемпионат мира по футболу, включился в реализацию нацпроектов и федеральных программ. Все это изменило наш город и продолжает менять. Мы с коллегами благодарим Владимира Александровича за работу", - сказал председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин. Также он отметил, что депутаты надеются "на преемственность в работе администрации и ее паровозную тягу к улучшениям и развитию города".

СПРАВКА:

Владимир Александрович Панов родился 10 октября 1975 года в г. Горький. В 1997 году окончил экономический факультет ННГУ им. Лобачевского. Кандидат экономических наук. Являлся председателем совета директоров минераловатного завода России ОАО "Минвата", а также владельцем сети Milo Group. С 2004 по 2016 год был совладельцем ЗАО "Кофебук", в 2007-2014 годах - председателем совета директоров ООО "Строительные материалы".

В 2006-2007 годах Панов был главой МСУ г.Кстово. С 2010 по 2016 год был депутатом Думы Нижнего Новгорода, в 2016 году был избран депутатом Госдумы РФ. С 2015 года — председатель регионального отделения ООО "Опора России". До декабря 2017 года был членом генерального совета партии "Единая Россия".