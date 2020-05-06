Нижегородская область подготовила план постепенного снятия ограничений Общество

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы 6 мая 2020 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также принял участие в совещании.

"Нижегородская область выполнила поручение Владимира Путина по подготовке плана мероприятий поэтапного выхода из режима ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Я утвердил план, большая часть мероприятий которого должна быть реализована до 11 мая включительно. Мы следуем принципу дифференцированного подхода, который обозначил Президент, а также предписаниям санитарных врачей и рекомендациям Минэкономразвития России", - сказал Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор, возможность осуществления деятельности предприятиями будет зависеть от 3 факторов:

- от влияния вида деятельности, к которому относится предприятие, на экономику и социальную сферу Нижегородской области. По этому фактору все организации будут распределены на 5 групп: от крайне высокого для жизнеобеспечения области значения до низкого (от А до Е);

- от уровня эпидемиологической опасности (уровня риска передачи и распространения заболевания, связанного с характером деятельности), по которому все организации также будут распределены на 5 групп: от минимального уровня опасности до максимального (от 1 до 5);

- от географического расположения в одной из групп территорий (зеленая, красная зоны и зона карантина).

В результате сформированы 3 матрицы: для группы территорий, относящихся к зеленой зоне, к красной зоне и к зоне карантина. При этом во всех группах территорий без ограничений могут осуществлять деятельность все предприятия, относящиеся к группам А и В (крайне важные для жизнеобеспечения области и системообразующие организации). Функционирование других предприятий зависит от их степени готовности минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции.

"Мы разработали механизм, благодаря которому организации смогут повышать уровень безопасности. В частности, речь идет о внедрении системы видеоаналитики, позволяющей в автоматическом режиме оценивать работу предприятия и фиксировать нарушения", - отметил Глеб Никитин.

Основным инструментом для взаимодействия с организациями остается портал "Карта жителя Нижегородской области". На нем будет проводиться деление предприятий на категории и их анкетирование на предмет готовности выполнять дополнительные требования для того, чтобы начать свою работу (например, ограничение количества клиентов в помещении). Как подчеркнул губернатор, эта деятельность ведется в координации с Минэкономразвития РФ и в дальнейшем может быть использована для тиражирования в других регионах.

Глеб Никитин отметил, что правительство региона продолжает работу по субсидированию пострадавших предприятий и оказанию им методической поддержки. Также ведется выработка новых видов помощи.

"Мы направили в правительство России информацию о мерах поддержки, которые уже внедрены у нас. Это, в частности, субсидирование коммунальных платежей, дополнительные выплаты на сотрудников, не только предоставление отсрочки, но и снижение платежей по аренде. Считаем, что такие меры нужно распространить системно на уровне страны", - сказал губернатор.

Как сообщил Глеб Никитин, на данный момент на субсидирование коммунальных платежей поступило более 100 заявок. Их прием продолжается. На данные цели из бюджета региона выделено более 90 млн рублей.

Почти 3 тысячи арендаторов воспользовались в Нижегородской области отсрочкой по выплате аренды государственного и муниципального имущества.

Также АНО "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области" разработало новые финансовые продукты для поддержки бизнеса: микрозаймы под 1%-6% годовых для субъектов малого и среднего предпринимательства наиболее пострадавших отраслей. На реализацию разработанных мер из областного бюджета было выделено 100 млн рублей. На данный момент поступило почти 70 заявок, выдано 8 кредитов на сумму 11,7 млн рублей.

Кроме того, в рамках реализации федеральных мер поддержки на территории Нижегородская область действует такая мера поддержки, как беспроцентные кредиты на выплату зарплат. Банки, работающие в регионе, заключили более 500 соглашений на сумму почти 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородцам начнут выдавать маски в крупных сетевых магазинах по итогам переговоров с крупнейшими торговыми сетями, работающим в регионе: "Лентой", "Окей", "Оби", "Ашаном".

Напомним, что в Нижегородской области разработан план поддержки бизнеса в условиях риска распространения коронавируса.

Меры поддержки предусматривают как финансовые инструменты, так и налоговые послабления. Кроме того, предусмотрены преференции в вопросах имущественной и инфраструктурной деятельности.