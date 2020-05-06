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Общество

Всего 3610: еще 312 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Нижегородской области

07 мая 2020 11:15  [247] Общество

Еще 312 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По состоянию на 7 мая 2020 года, в Нижегородской области коронавирус обнаружен у 3610 человек. протестированы  99 339 человек.

"Большие объемы тестирования позволяют нам выявлять инфекцию у тех, у кого нет никаких симптомов заболевания. Мы стараемся охватить всех, кто входит в группу риска, например, людей, контактировавших с зараженными.  Это позволяет принимать превентивные меры, чтобы предотвратить распространение заболевания. К тому же за теми, у кого выявлен коронавирус, устанавливается медицинское наблюдение, что дает возможность оперативно реагировать в случае возникновения каких-то признаков болезни. Обязательно продолжим работу по расширению объемов тестирования", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Вместе с тем коронавирус представляет серьезную опасность для людей из групп риска: граждан с хроническими заболеваниями, пожилых людей, беременных женщин. Только самоизоляция и самодисциплина способны остановить распространение заболевания. Напомню, что посещение таких общественных мест, как детские площадки, по-прежнему запрещено. В магазинах нужно обязательно защищать органы дыхания. Это не дает 100-процентной защиты от вируса, но позволяет обезопасить других людей", - добавил губернатор Нижегородской области.

На данный момент 4 131 человек в Нижегородской области находится под наблюдением врачей, 15-ти из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.

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