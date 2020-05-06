Новый госпиталь построят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о строительстве современного госпиталя на 200 коек в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона

Здание будет полностью обеспечено кислородом и всем необходимым медицинским оборудованием.

"Новый корпус появится на территории городской больницы №23. На строительство потребуются не годы и не месяцы: уже в начале июня 2020 года планируем ввести в эксплуатацию этот объект. Затем предполагается провести реконструкцию и других корпусов лечебного учреждения. Ситуация с коронавирусом показала, как нужно развивать региональное здравоохранение. Врачей необходимо обеспечить всем необходимым. Лечение должно быть удобным, эффективным и качественным", - отметил Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор, ввод нового корпуса позволит перераспределить ресурсы внутри региона, в частности, отказаться от использования ветхих зданий инфекционной больницы № 9 Нижнего Новгорода.

"Больница №9 сейчас находится в ужасном состоянии. Мы сможем перенаправить пациентов из старых зданий в новые комфортабельные палаты", - сказал Глеб Никитин.