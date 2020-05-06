Последние новости рубрики Общество
07 мая 2020 14:10  [2] Семнадцать возгораний сухой травы произошло в Нижегородской области 6 мая
07 мая 2020 14:00  [37] Более 12 тысяч домов продезинфицировали в Нижнем Новгороде
07 мая 2020 13:47  [152] Поздравление с Днем радио появится на нижегородской телебашне 7 мая
07 мая 2020 13:38  [68] Новый госпиталь построят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
07 мая 2020 13:26  [58] ЕРКЦ информирует нижегородцев о дистанционных способах оплаты квитанций
07 мая 2020 12:55  [145] "Ростелеком" предлагает новым корпоративным пользователям мобильной связи все тарифы "Вызов" за один рубль
07 мая 2020 12:42  [135] Праздничный салют в честь Дня Победы отменяется в Нижнем Новгороде
07 мая 2020 12:31  [89] Депутаты ЗС НО помогли подготовить сюжеты о ветеранах-борчанах
07 мая 2020 12:02  [130] Более 500 заболевших коронавирусом нижегородцев выздоровели
07 мая 2020 11:37  [123] ЛУКОЙЛ закупил медицинские защитные комплекты для кстовских медиков
Общество

Новый госпиталь построят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

07 мая 2020 13:38  [68] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о строительстве современного госпиталя на 200 коек в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона

Здание будет полностью обеспечено кислородом и всем необходимым медицинским оборудованием.

"Новый корпус появится на территории городской больницы №23. На строительство потребуются не годы и не месяцы: уже в начале июня 2020 года планируем ввести в эксплуатацию этот объект. Затем предполагается провести реконструкцию и других корпусов лечебного учреждения. Ситуация с коронавирусом показала, как нужно развивать региональное здравоохранение. Врачей необходимо обеспечить всем необходимым. Лечение должно быть удобным, эффективным и качественным", - отметил Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор, ввод нового корпуса позволит перераспределить ресурсы внутри региона, в частности, отказаться от использования ветхих зданий инфекционной больницы № 9 Нижнего Новгорода.

"Больница №9 сейчас находится в ужасном состоянии. Мы сможем перенаправить пациентов из старых зданий в новые комфортабельные палаты", - сказал Глеб Никитин.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph