День Победы в онлайн формате: программа мероприятий в Нижнем Новгороде Культура и отдых

День Победы в Великой Отечественной войне отметят в Нижнем Новгороде 9 мая в онлайн формате. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Городские учреждения культуры и образовательные организации подготовили для нижегородцев тематические мероприятия: трансляции спектаклей, мастер-классы, видеоэкскурсии, zoom- конфернеции, концерты, презентации книг о войне и многое другое.

Программа мероприятий:



- В 9:00 центр культуры и творчества "Зарница" проведет в социальных сетях виртуальное шествие Победы "Дорога жизни". Оно будет состоять из рассказов об участниках войны от имени их родных, песен и стихов о войне. Также у всех, кто присоединится к действию, будет возможность рассказать о своих героях, написав о них в чате во время трансляции.

- В 9:00 библиотеки Канавина запускают онлайн - марафон, посвященный 75-летию Победы. В программе: 09:00 – "И снова май! Салют! Победа!" - поздравительная открытка; 11:00 - презентация книги Андрея Сульдина "Вся история Великой Отечественной войны. Полная хроника Победы"; 12:00 - презентация интернет-проекта "75…Мы тоже помним!"; 13:00 - "Я убит подо Ржевом…" - литературная медиапанорама; 14:00 - "Огонь войны души не сжег" - поэтическая композиция; 15:00 - литературный ликбез c нижегородским писателем Андреем Кузечкиным "Великая Отечественная война: взгляд сквозь годы"; 18:00 – лекция-концерт "Вклад в Великую Победу: фронтовые концертные бригады". Выступление педагога по вокалу и речи, члена общественной организации "Российская общественная академия голоса", лауреата различных конкурсов Анастасии Лавровой. Также прозвучат частушки в исполнении фольклорно-этнографического ансамбля "Синий лён". 20:00 – "Братские могилы" - из воспоминаний автора песни Владимира Высоцкого.

- В 10:00 в группе Центральной районной детской библиотеки имени Олега Кошевого начнется большая праздничная онлайн-программа. Для нижегородцев подготовлены: викторина "Что мы знаем о войне", кроссворд "Мы этой памяти верны", презентация книги "Великая Отечественная война. 1941-1945", фотомастер-класс по технике аппликации, онлайн путешествие "Трудовая доблесть горьковчан в годы войны" и страничка календаря "Библиотеки и библиотекари в годы войны".

- В 10:00 библиотека им. А.А. Фадеева поздравит всех с наступившим праздником, расскажет о значении, роли советского народа и горьковчан в Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, прозвучат стихотворения о войне от подписчиков группы.

- В 10:00 библиотека им. Т.Г. Шевченко в социальных сетях покажет виртуальную выставку советских открыток, посвященных Дню Победы. Альбом из собственной коллекции библиотеки включает более 50 экземпляров. Также в 12:00 сотрудники проведут лекцию о взятии Берлина - "Последний штурм".

- В 11:00 Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко приглашает на онлайн-беседу "Космический мемориал", где пойдет речь о выдающихся достижениях горьковчан, ковавших Победу над фашистами на фронте и в тылу. Кроме того, нижегородцы узнают имена земляков, в честь которых были названы космические объекты.

- В 11:00 киноконцерт "Песни военной поры" состоится в группе библиотеки им. А. С. Макаренко.

- В 11:00 сотрудники детской библиотеки им. Н.А. Зайцева в социальных сетях разместят видеоанонс книги Владимира Богомолова "Иван".

- В 11:00 на страничке библиотеке им. Б. Корнилова, в рамках Всероссийского онлайн-марафона #75словПобеды, пройдет проект "Минуты поэзии: Юрий Адрианов "День Победы"".

- В 11:00 в группах библиотеки "Центр семейного чтения" будет размещена виртуальная выставка-галерея "Награды Великой Отечественной", а также новый выпуск краеведческой страницы: "Улицы носят их имена: Алексей Поющев".

- В 11:00 библиотека им. К.Г. Паустовского проведет видеообзор книги А.Твардовского "Василий Теркин".

- В 11:00 пройдет еще одно онлайн литературное мероприятие - "Открывая книгу о войне: А. Фадеев "Молодая гвардия"". Пользователей соцсети ждет знакомство с произведением автора. Отрывок из романа прочитает заведующий сектором библиотеки имени А.А. Блока Марина Бреднева.

- В 11:00 Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко приглашает на онлайн-беседу "Космический мемориал", на которой пойдет речь о выдающихся достижениях горьковчан, ковавших Победу над фашистами на фронте и в тылу. Кроме того, нижегородцы узнают имена земляков, в честь которых были названы космические объекты.

- В 11:00 ЦБС Нижегородского района представит для своих онлайн-галерею "Великая Отечественная на художественных полотнах: портрет героев". В 13:00 исторический экскурс "Все для Победы: библиотеки в годы войны". В 14:00 мастер-класс "Подарок ветерану".

- В 12:00 МБУК Камерный оркестр "Солисты Нижнего Новгорода" проведет трансляцию концерта "Маршал песни" (с музыкой Соловьёва-Седова).

- В 12:00 библиотека им. В. Бианки проведет в своей группе видеоэкскурсию "По всей России обелиски…".

- В 12.00 Онлайн - концерт "Салют, Победа!" вокальной студии "Сирингс" Школа №176, Руководитель - Т.Н. Осипова.

- В 12:00 библиотека им. С.В. Михалкова на своей странице Вконтакте представит галерею имен "Поэты-фронтовики". Мероприятие представляет собой цикл из трёх виртуальных литературно-поэтических встреч, рассказывающих о творчестве поэтессы, ветерана Великой Отечественной Войны Юлии Друниной, поэта и прозаика, героя Советского Союза Эдуарда Асадова и военного корреспондента Константина Симонова.

- В 12:00 МБУК ОДЦ "Надежда" покажет онлайн моноспектакль "Василий Теркин". Читает Альберт Юсупов, актер народного театра Надежды Антоневич.

- В 12:00 библиотека им. Гастелло подготовит видео-рассказ "Нет меры храбрости, геройству нет предела…" (о подвиге Н.Ф. Гастелло и его экипажа), покажет мастер-класс по изготовлению бумажного самолётика и рассказ об истории самолётостроения. В 18:00 пройдет online-трансляция "Гастелловские патриотические чтения: читаем детям о войне" (рассказы С. Алексеева).

- В 13:00 МБУК "Музейно-выставочный центр "Микула" приглашает на концерт ансамбля "Сударушка".

- В 13:00 центральная районная детская библиотека им. И. Крылова Советского района проведет видео-мастер-класс "Фронтовой треугольник".

- В 13:00 библиотекари центральной районной библиотеке им. Б. Панина проведут виртуальную экскурсию по памятным местам и мемориалам погибшим воинам Советского района "Поклонимся великим тем годам".

- В 19:00 нижегородцы могут присоединиться к всероссийской акции и исполнить песню "День Победы" сразу после трансляции минуты молчания на федеральных телевизионных каналах. Снимите свое участие в акции, не выходя из дома, и поделитесь видео в социальных сетях, используя хештеги #ЭтотДеньПобеды #МыВместе.

- Кроме того, 9 мая МБУК "Нижегородский Камерный театр оперы и музыкальной комедии им. В.Т.Степанова" проведет трансляцию спектаклей на военную тему.

- МБУК "Нижегородский театр комедии" в течение дня покажет видеоролики, в которых артисты театра читают стихотворения поэтов, погибших во время войны.

- Также детские библиотеки Сормова проводят акцию "Клин белых журавлей" - на страницах детских библиотек разместят фото читателей с бумажными журавликами в руках.

- Ученики школы № 77 проведут фото- флешмоб "Георгиевская ленточка", а лицей № 82 проведет праздничный онлайн-концерт.

Ознакомиться с полной программой торжеств в городе и области в честь Дня Победы можно здесь.

Напомним, по данным департамента социальной политики администрации Нижнего Новгорода, в городе 8 118 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 530 человек – это участники боевых действий, 134 человека – блокадники, остальные – труженики тыла.