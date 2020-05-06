Нижегородские ДУКи получат из бюджета области 11,3 млн рублей для дезинфекции домов

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Региональные управляющие компании и ТСЖ получат из резервного фонда Нижегородской области 11,269 млн рублей для покупки дезинфицирующих средств. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Средства выделены по распоряжению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
"Работы по дезинфекции подъездов и общественных территорий должны проводиться регулярно, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Объем работ большой. В области более 50 тысяч подъездов. Сейчас управляющие компании проводят их санитарную обработку за счет собственных средств", - сказал Глеб Никитин.
"При этом отмечу, что жители не увидят в своих платежках увеличения платы за содержание жилого помещения. Чтобы не допустить банкротства управляющих компаний и выполнения ими все остальных работ по обслуживанию домов в полном объеме, было принято решение о выделении им финансовой помощи", - добавил он.
Финансовая помощь будет направлена во все 52 муниципалитета. Больше всего средств на софинансирование работ по дезинфекции получит Нижний Новгород – 4,3 млн рублей. Почти 1,4 млн получит Дзержинск и 437 тысяч - Бор.
Если жители видят, что санитарная обработка мест общего пользования в их домах не проводится, в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. В случае отсутствия оперативной реакции – позвонить в Госжилинспекцию по телефону горячей линии: 430−79−19.
Согласно рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, дезинфекцию необходимо проводить не реже двух раз в день. Обрабатываются панель домофона, дверные ручки, перила, кнопки лифта, выключатели, стены, полы и почтовые ящики.
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