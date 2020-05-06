"Нижегородская область лидирует в ПФО по тестированию на коронавирус", - Глеб Никитин Общество

Тестирование на коронавирусную инфекцию по данным на 8 мая 2020 года прошли 104 322 жителя Нижегородской области – это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он добавил, что средний показатель тестирования составляет на данный момент 3 257 человек на 100 тысяч населения. Только за последние сутки тестирование прошли 4 983 человека.

"Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. При этом Нижегородская область входит в топ-15 регионов страны по абсолютному количеству проведенных тестов на коронавирус", - пояснил Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что наибольшее количество тестов провели лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.

"Ежедневно в нашей области тестируется несколько тысяч человек. Это достаточно хорошая тенденция, которая позволяет выявлять бессимптомные формы болезни: отмечено увеличение числа таких заболевших с 30% до 45% протестированных. Очень важно, чтобы люди, у которых выявлен COVID-19, но при этом нет симптомов болезни, знали об этом и самоизолировались, под контролем врачей следили за своим здоровьем, берегли себя и окружающих от заражения", - прокомментировала рост объемов тестирования руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко.