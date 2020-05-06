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Общество

Почти 590 нижегородцев излечились от коронавируса

08 мая 2020 12:14  [81] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Почти 590 нижегородцев излечились от коронавируса.

Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, по данным на 8 мая 2020 года, в Нижегородской области 589 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровели и выписаны.

По его словам, пробы верифицированы у 3 886 человек.

"Из общего числа заболевших 2 043 человека сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. Выявлять коронавирус даже в таких случаях мы можем благодаря расширению возможностей для тестирования. Сейчас исследования на коронавирус провели уже для 104 322 человек", - пояснил Глеб Никитин.

"Коронавирус представляет серьезную опасность для людей из групп риска: граждан с хроническими заболеваниями, пожилых людей, беременных женщин. Только самоизоляция и самодисциплина способны остановить распространение заболевания", - добавил губернатор.

Он сообщил также, что медицинские учреждения Нижегородской области готовы к приему и лечению пациентов с COVID-19. Они оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты, оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ.

Напомним, Глеб Никитин принял решение о строительстве современного госпиталя на 200 коек в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Новый корпус появится на территории городской больницы №23 уже в июне 2020 года.

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