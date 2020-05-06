Двух мужчин, ограбивших почтальона с пенсиями, будут судить в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Уголовное дело в отношении двух мужчин, совершивших разбойное нападение на почтальона, разносящего пенсии, будут судить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.



Преступление произошло в феврале 2020 года. Обвиняемые 49-летний и 33-летний жители Нижнего Новгорода, закрыв лица медицинскими масками, находясь у отделения почты в Московском районе на ул.Чаадаева, совершили разбойное нападение на сотрудника почты, который разносил пенсии. Мужчины похитили у почтальона инкассаторский мешок, где находилось 2,3 млн рублей. После этого, обвиняемые покинули место преступления на автомобиле.

Мужчин задержали на следующий день в Канавинском районе, когда они ехали в такси. Выяснилось, что ранее они уже были судимы. В этот раз в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

В прокуратуре добавили, что часть похищенных средств была обнаружена и изъята по месту жительства обвиняемых.