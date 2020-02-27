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Происшествия

Нижегородское МВД задержало мужчин, похитивших сумку с деньгами у разносящего пенсии почтальона

28 февраля 2020 17:05  [3] Происшествия

Сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области задержали двух мужчин, похитивших сумку с деньгами у почтальона, который разносил пенсии по квартирам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 28 февраля 2020 года.

Нападение произошло на участке по доставке пенсий и пособий, который расположен на ул.Чаадаева, 21 февраля. Двое с предметом похожим на пистолет выхватили у почтальона сумку, в которой находились 2,3 млн рублей. После этого они скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "разбой".

Как сообщили в управлении, мужчин задержали на следующий день в Канавинском районе, когда они ехали в такси. Ими оказались ранее судимые 49-летний и 33-летний жители Нижнего Новгорода.

В задержании также участвовали сотрудники нижегородского управления уголовного розыска и отдельного батальона ГИБДД.

Задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Часть похищенных денег была изъята, местонахождение остальных денежных средств устанавливается.

Отметим, что согласно российскому законодательству, максимальное наказание, предусмотренное за совершение подобного преступления, может составить до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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Теги:
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