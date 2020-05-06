Нижний Новгород продолжает лидировать в регионе по числу заболевших коронавирусом Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Число заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде является наибольшим среди других территорий в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным на 8 мая, подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией по-прежнему зарегистрированы в 48 районах и городских округах. Эти данные не изменились по сравнению с 7 мая.

Наибольшее число заболевших коронавирусом – в Нижнем Новгороде, где зарегистрировано 1826 инфицированных человек. Далее следуют Павловский (431 житель), Дивеевский (328), Кулебакский (121), Починковский (116) районы, а также Дзержинск (110), Богородский (109) и Кстовский (102) районы.



При этом ни одного подтвержденного случая заболевания не зафиксировано в Варнавинском, Воскресенском и Княгининском районах.

Напомним, что по состоянию на 8 мая 2020 года, в Нижегородской области коронавирус обнаружен у 3886 человек, причем 276 случаев заражения подтвердились за прошедшие сутки.

"Из общего числа заболевших 2 043 человека сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. Выявлять коронавирус даже в таких случаях мы можем благодаря расширению возможностей для тестирования. Сейчас исследования на коронавирус провели уже для 104 322 человек", - сказал отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Излечились от коронавирусной инфекции 589 нижегородцев, однако, согласно федеральной статистике, 23 человека умерли.