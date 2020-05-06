Всего 3886: еще 276 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Нижегородской области Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 276 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По состоянию на 8 мая 2020 года, в Нижегородской области коронавирус обнаружен у 3886 человек. При этом регион лидирует в Приволжском федеральном округе по тестированию на коронавирусную инфекцию - по данным на 8 мая 2020 года прошли 104 322 жителя Нижегородской области.

"Из общего числа заболевших 2 043 человека сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. Выявлять коронавирус даже в таких случаях мы можем благодаря расширению возможностей для тестирования. Сейчас исследования на коронавирус провели уже для 104 322 человек", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По информации заместителя губернатора региона Давида Мелик-Гусейнова, которую он 8 мая опубликовал в своем аккаунте в сети Instagram, федеральная статистика показывает, что число умерших от коронавируса в Нижегородской области увеличилось на 7 человек.

"Сегодня число жертв коронавирусной инфекции на официальном федеральном сайте увеличилось на 7 человек. Это летальные случаи произошли не одномоментно. По каждому случаю нужно было провести тщательное патологоанатомические исследования. Установить причину смерти, получить результаты анализов аутопсийного материала. Далее, эта информация отправляется в единую федеральную базу учета умерших. Там она тоже проходит верификацию", - написал Давид Мелик-Гусейнова.

Он пояснил, что от момента летального исхода до опубликования данных может пройти до двух дней.

"Было много обращений граждан, что мы (как регион) доводили информацию раньше, чем она появлялась на едином федеральном портале. Цифры не совпадали. Мы шли на опережение. Сейчас, когда обновилась федеральная учетная база, где каждый случай также верифицируется, мы получили сразу +7 летальных исходов. Ещё раз подчеркну, что это произошло не за один день, а за два последних дня", - отмечает замгубернатора.

Отметим, что, несмотря на такую трагическую статистику, от коронавируса уже излечилось 589 нижегородцев.