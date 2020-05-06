Грозы, ливни и сильный ветер надвигаются на Нижний Новгород; есть вероятность ЧС Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Грозы и ливни, сопровождаемые сильным ветром, надвигаются на Нижний Новгород.

Как сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие три часа 8 мая и вплоть до вечера 9 мая в Нижнем Новгороде и области ожидаются грозы, ливни и порывы юго-восточного ветра до 15 м/с.

Эти неблагоприятные погодные явления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций.

МЧС предупреждает, что из-за сильного ветра прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных конструкций и падением деревьев со слабой корневой системой.

Молнии могут стать причиной поражения объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, в том числе не оборудованных громоотводом.

Также повышается вероятность подтопления территорий из-за неисправностей дренажно-коллекторных систем, затоплений дорог, низководных мостов, сельхозугодий. Возможны оползни и размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.