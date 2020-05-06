Строительство транспортной развязки началось в районе Ольгино Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Строительство двухуровневой транспортной развязки началось в районе деревни Ольгино в составе Приокского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В настоящее время началось формирование насыпи и подготовка техники для буронабивных свай под опоры будущей эстакады.

Во время строительства полностью движение на трассе закрывать не будут. По информации подрядчика - ООО "Жилстрой НН" - в конце мая – начале июня будет ограничено движение в направлении Богородска: для строительства эстакады перекроют одну из четырех имеющихся полос движения.

Развязка разделит транспортные потоки из богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода со стороны проспекта Гагарина.

По имеющейся дороге в сутки проходит до 4 300 машин. Пропускная способность участка дороги исчерпана: на подходах возникают систематические заторы, достигающие 850 метров.

"Для поиска оптимального решения транспортной проблемы в этом районе мы проанализировали разные варианты, от смены главной дороги и установки светофора до строительства транспортной развязки в другом месте. В итоге было решено строить развязку на двух уровнях и реконструировать перекресток автодороги Большая Ельня - Ольгино с проспектом Гагарина. После завершения строительства машины здесь смогут двигаться быстрее, а это улучшит не только транспортную, но и экологическую обстановку", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Строительство многоуровневой развязки в районе Ольгино займёт около полутора лет. Протяженность новой дороги составит около 1,5 км; расчетная скорость движения по ней составит 80 км/ч. Когда развязка будет построена, из Богородска в Нижний Новгород транспорт будет двигаться по верхнему уровню, не пересекаясь с машинами арзамасского направления.

Напомним, что цена контракта на строительство развязки составила 1 млрд 757 млн рублей.

Ранее сообщалось, что развязку в Ольгино построят по типу "труба" с реконструкцией перекрестка.