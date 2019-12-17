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Общество

Развязку в Ольгино построят по типу "труба" с реконструкцией перекрестка

20 декабря 2019 13:29  [106] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Транспортную развязку в районе деревни Ольгино построят по типу "труба" с реконструкцией перекрестка автодороги "Большая Ельня-Ольгино" с проспектом Гагарина. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В настоящее время выбран подрядчик строительства объекта. Им стало ООО "Жилстрой-НН". Цена контракта составила 1,757 млрд рублей. В министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области сообщили, что в ходе конкурсного отбора возник ряд споров, но ФАС РФ признала необоснованными претензии ряда участников конкурса. Государственный контракт заключен 19 декабря текущего года.

По условиям контракта строительство четырехполосной двухуровневой транспортной развязки протяженностью 1,5 км в районе деревни Ольгино завершится к концу 2021 года.

Расчетная скорость на трассе составит 80 км/ч, общая протяженность - 1,497 км, протяженность путепровода - 0,072 км. На транспортной развязке предусмотрено 4 полосы движения в направлении Богородска и Арзамаса, и шесть - в направлении Нижнего Новгорода. Ширина разделительной полосы определена в 3,5 м.

"В поисках оптимального решения разгрузки существующего кольцевого пересечения в деревне Ольгино было проведено моделирование транспортных потоков. Рассматривали разные варианты: установка светофора на кольцевой развязке, смена главной дороги, различные способы регулирования транспортных потоков", - пояснил Глеб Никитин.

"В итоге было решено строить развязку в двух уровнях по типу "труба" с реконструкцией перекрестка автодороги "Большая Ельня-Ольгино" с проспектом Гагарина", - добавил губернатор.

Проектную документацию и результаты инженерных изысканий по транспортной развязке в районе Ольгино государственная экспертиза одобрила в октябре 2019 года.

Данная развязка также необходима жителям Новинок площадью 48 тысяч кв.м., которая будет присоединена к Приокскому району. Там в настоящее время проживает 11 тысяч жителей.

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