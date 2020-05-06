Юрий Шалабаев не исключает новых оползней в Нижнем Новгороде после ливня 8 мая Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 8 мая выехал на Окский съезд и Черный пруд, чтобы оценить масштаб последствий ливня, который обрушился на город днем. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По итогам объезда по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина было проведено совещание с участием правительства Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода и ГУ МЧС.

Наиболее сильными последствия ливня были на Черном пруду, на пересечении улиц Белинского и Ковалихинской, на Окском съезде и на набережной Федоровского у гостиницы "Азимут".

"Причиной схода грунта на Окском съезде стала не прочищенная ливневая канализация, которая не справилась с объемом воды. На Окском съезде не разрушена подпорная стенка. На откосе под набережной Федоровского ущерб минимизировала геосетка", - сказал Юрий Шалабаев.

"По итогам совещания приняли совместное решение, что нашим первоочередным шагом станет мобилизация всех аварийных служб Нижнего Новгорода. Необходимо прочистить ливневки, чтобы не допустить повторения сегодняшней ситуации. В дальнейшем будем совместно с правительством области обсуждать системные решения проблем с ливневой канализацией в городе", - добавил исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода.

По его словам, земля на откосах сильно напитана водой, поэтому сход грунта и оползневые явления в Нижнем Новгороде могут продолжаться. В связи с этим будут усилены патрули на набережной Федоровского и в парке "Швейцария". Юрий Шалабаев попросил нижегородцев воздержаться от прогулок на откосах: дорожки и лестницы могут быть подмыты.

Восстановление поврежденных откосов начнется после того, как они высохнут. Как пояснил Юрий Шалабаев, до этого времени, во избежание оползневых явлений, на них нельзя заводить технику.

Также исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода заявил, что на ближайшее заседание городской Думы будет вынесен вопрос о выделении средств на инженерную защиту.

Напомним, что фотографиями последствий дождя нижегородцы делились в соцсетях. Ливень привел к тому, что уровень воды на улицах достигал середины дверок легковых автомобилей. Набережная Федоровского выглядела как большое озеро - пешеходные дорожки по самые бортики заполнились водой. По дорожкам и мостам текли ручьи, на склонах образовались водопады. На Окском съезде водопад сошел вместе с грунтом.