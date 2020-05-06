Центр Нижнего Новгорода затопило после дождя Общество

Потоп на Б.Покровской Фото: из соцсети Вконтакте, Типичный Нижний

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нагорную Нижнего Новгорода буквально затопило после дождя 8 мая 2020 года. Фотографии последствий непогоды нижегородцы размещают в социальных сетях. Как сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", дожди продлятся вплоть до вечера 9 мая. Возможны грозы и порывы юго-восточного ветра до 15 м/с.

На фотографиях видно, что уровень воды на улицах достигает середины дверки автомобиля. Городские ливневки не справляются.



(фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний)



(фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний)

Набережная Федоровского выглядит как большое озеро. Пешеходные дорожки по самые бортики заполнились водой. А бронзовый Жюль Верн (прим. памятник изготовлен из имитирующего бронзу пластика) будто плывет в своем шаре по течению.



(фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний)

По дорожкам и мостам текут ручьи, на склонах образовались водопады. На Окском съезде вода сошла вместе с грунтом.



(фото: из соцсети ВКонтакте,Типичный Нижний, Ксения Борисова)



Оползень на Окском съезде (фото: из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород Без цензуры)

Из-за дождя "Черный пруд" и стадион "Водник" оправдали свои названия.



(фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний)



(фото: из соцсети ВКонтакте, Кстати, Елена Петушкова)

Напомним, в январе 2019 года нижегородская администрация предложила передать ливневки и фонтаны в концессию "Водоканалу". Речь идет о ливневых и дождевых канализациях, насосных станциях, коллекторах (всего 540 единиц).

В октябре 2019 года генеральный директор АО "Нижегородской водоканал" Николай Николюк сообщил, что изношенность ливневой системы города составляет 90%. Он подчеркнул, что в настоящее время водосбор происходит только с 50% территории города.

Заключения концессионного соглашения запланировано на второй квартал 2020 года.