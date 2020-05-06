Последние новости рубрики Общество
08 мая 2020 18:35  [60] Строительство транспортной развязки началось в районе Ольгино
08 мая 2020 18:06  [155] Глеб Никитин поручил принять меры по ликвидации последствий ливня в Нижнем Новгороде
08 мая 2020 17:35  [210] Карантин не позволил распространиться коронавирусу в Понетаевском психоневрологическом интернате
08 мая 2020 17:15  [110] Благотворительная акция "Всем Нижним" стартовала в Нижнем Новгороде
08 мая 2020 16:49  [114] Кстовская ЦРБ получит новое высокотехнологичное медоборудование для борьбы с коронавирусом
08 мая 2020 16:38  [225] Центр Нижнего Новгорода затопило после дождя
08 мая 2020 16:10  [98] Нижегородская область присоединилась к Всероссийской акции "Вам, родные"
08 мая 2020 15:44  [288] Грозы, ливни и сильный ветер надвигаются на Нижний Новгород; есть вероятность ЧС
08 мая 2020 15:27  [2074] Нижний Новгород продолжает лидировать в регионе по числу заболевших коронавирусом
08 мая 2020 14:53  [106] Компания "ЛУКОЙЛ" передала поздравления и памятные подарки участникам Великой Отечественной войны
Общество

Центр Нижнего Новгорода затопило после дождя

08 мая 2020 16:38  [225] Общество
Потоп на Б.Покровской

Потоп на Б.Покровской

Фото: из соцсети Вконтакте, Типичный Нижний

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нагорную Нижнего Новгорода буквально затопило после дождя 8 мая 2020 года. Фотографии последствий непогоды нижегородцы размещают в социальных сетях. Как сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", дожди продлятся вплоть до вечера 9 мая. Возможны грозы и порывы юго-восточного ветра до 15 м/с.

На фотографиях видно, что уровень воды на улицах достигает середины дверки автомобиля. Городские ливневки не справляются.


(фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний)

(фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний)

Набережная Федоровского выглядит как большое озеро. Пешеходные дорожки по самые бортики заполнились водой. А бронзовый Жюль Верн (прим. памятник изготовлен из имитирующего бронзу пластика) будто плывет в своем шаре по течению.


(фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний)

По дорожкам и мостам текут ручьи, на склонах образовались водопады. На Окском съезде вода сошла вместе с грунтом.


(фото: из соцсети ВКонтакте,Типичный Нижний, Ксения Борисова)

Оползень на Окском съезде (фото: из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород Без цензуры)

Из-за дождя "Черный пруд" и стадион "Водник" оправдали свои названия.


(фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний)

(фото: из соцсети ВКонтакте, Кстати, Елена Петушкова)

Напомним, в январе 2019 года нижегородская администрация предложила передать ливневки и фонтаны в концессию "Водоканалу". Речь идет о ливневых и дождевых канализациях, насосных станциях, коллекторах (всего 540 единиц).

В октябре 2019 года генеральный директор АО "Нижегородской водоканал" Николай Николюк сообщил, что изношенность ливневой системы города составляет 90%. Он подчеркнул, что в настоящее время водосбор происходит только с 50% территории города.

Заключения концессионного соглашения запланировано на второй квартал 2020 года.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph