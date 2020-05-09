Почти 2,5 тысячи волонтеров поздравят ветеранов Нижегородской области с Днем Победы по телефону Общество

Почти 2,5 тысячи волонтеров поздравят ветеранов Нижегородской области с Днем Победы по телефону, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, в сообщении говорится, что нижегородские "Волонтеры Победы" в течение всего дня будут поздравлять по телефону ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в регионе, с праздником. Волонтеров передадут фронтовикам слова благодарности, пожелания здоровья и долгих лет жизни от всех жителей Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем поздравлении с Днем Победы поблагодарил волонтеров, которые в это непростое время помогают ветеранам. В частности, глава региона отметил, что "готовиться к юбилею Победы мы начали давно".

"К сожалению, свои коррективы внесло распространение коронавируса. Сейчас поздравить ветеранов можно, увы, только на расстоянии. Потому что любое нарушение требований безопасности может навредить окружающим. Призываю всех жителей региона ни в коем случае не пренебрегать правилами и встретить День Победы у себя дома", - сказал Глеб Никитин.

Также "Волонтеры Победы" Нижегородской области присоединились к всероссийской акции Российского движения школьников "Мы все равно скажем "спасибо". В преддверии Дня Победы школьники, студенты и волонтеры записывали видеообращения со словами благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что порадовать ветеранов праздничным посланием может каждый. Для этого нужно снять короткий видеоролик с поздравлением и словами благодарности тем, кто защищал Родину, и опубликовать в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграм" с хештегом #Мывсеравноскажемспасибо. Акция продлится до 12 мая 2020 года.

"Мы бесконечно благодарны нашим ветеранам за то, что они отстояли свободу нашей Родины, за мирное небо. Звонок или видеопоздравление - это еще одна возможность порадовать наших героев во время режима самоизоляции, выразить им нашу благодарность", - сказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин высоко оценил вклад волонтеров в подготовку мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы.

"Воплощением традиций взаимопомощи, уважения к старшим поколениям и к нашей истории стал проект "Волонтёры Победы". Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань огромного уважения героическому прошлому — она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство", — сказал Владимир Путин.

СПРАВКА:

По состоянию на 1 апреля 2020 года, на территории Нижегородской области проживают 26 338 ветеранов Великой Отечественной войны, из них:

- 1107 участников Великой Отечественной войны

- 220 инвалидов Великой Отечественной войны

- 251 человек, награжденный знаком "Жителю блокадного Ленинграда"

- 24760 ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла.