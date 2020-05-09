Стало известно, когда и какие магазины одежды и салоны красоты откроются в России первыми Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Роспотребнадзор РФ опубликовал документ, определяющий принципы снятия ограничений, связанных с коронавирусом.

Этот документ предназначен для глав субъектов РФ и является методической рекомендацией для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, поскольку только главы субъектов на сегодня имеют полномочия определять перечень конкретных мер по сдерживанию эпидемии.

Портал стопкоронавирус.рф в интервью с руководителем отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой узнал, какие места и на каком этапе станут открытыми для посещения граждан.

Роспотребнадзор:

На каждом этапе ограничения отменяются постепенно. Сначала станут возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей. Прежде всего, возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями. На втором этапе смогут осуществлять свою деятельность предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале.

Как сообщила порталу стопкоронавирус.рф Татьяна Руженцова, в перечень объектов торговли входят небольшие магазины одежды и обуви, которые могут позволить посетителям соблюдать дистанцию. На первом этапе площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров.

Под определение предприятий, деятельность которых "непосредственно связана с потребителями», она обозначила объекты торговли и услуг, чья работа необходима для обеспечения процесса жизнедеятельности, но не является первоочередной. Сюда можно отнести салоны красоты, ателье, услуги быта, торговлю непродовольственными товарами.

Затем, по словам специалиста, возобновят работу предприятия большей площади и ряд образовательных организаций. Ограничения на максимально допустимое число людей при этом сохранится.

Далее последует открытие детских садов. На третьем этапе начнут открываться школы и вузы.

"Повторюсь, окончательное решение остаётся за главами субъектов и региональными санитарными врачами, так как важно учитывать специфику распространения инфекции в каждом регионе", - пояснила Татьяна Руженцова.

Стоит отметить, что прописанные в рекомендациях Роспотребнадзора меры по снятию ограничений уже действуют в Нижегородской области.

Губернатор региона Глеб Никитин 30 апреля внес изменения в Указ губернатора "О введении режима повышенной готовности", и теперь нижегородцы могут заниматься на улице спортом, например – пробежками, выйти на прогулку на более дальнее расстояние от дома, навестить родственников, находящихся на самоизоляции. Все это можно осуществить, оформив заявку с помощью QR-кода на сайте "Карта жителя Нижегородской области", либо по номеру заявки по телефону: 8-800-4444-112.