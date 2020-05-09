Концепцию благоустройства улицы Карла Маркса Арзамаса презентуют онлайн Общество

Презентация концепции благоустройства улицы Карла Маркса Арзамаса пройдет в онлайн режиме, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что 12 мая 2020 года Институт развития городской среды Нижегородской области (ИРГС НО) проведет онлайн-презентацию предварительной концепции развития улицы Карла Маркса и прилегающей к ней территорий в Арзамасе.

Напомним, что город планирует принять участие во Всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения-2021", который проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В случае победы Арзамас получит федеральный грант на реализацию проекта.

"Подать заявки для участия в федеральном конкурсе регионы должны до конца мая. И сейчас в Нижегородской области муниципалитеты активно занимаются подготовкой проектов. Перед отправкой их в Минстрой России мы также проведем свой отбор. На суд федеральных экспертов попадут только наиболее проработанные и интересные концепции", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

К онлайн-презентации, которая стартует в 18:00, смогут присоединиться все желающие. У нижегородцев также будет возможность задать свои вопросы и дать комментарии к проекту.

"Впереди нас ждет объемная работа по внесению корректировок в проект, сбор мнений о концепции, о том, какие решения оказались удачными, а какие необходимо исправить и доработать. Именно поэтому важно ознакомить в первую очередь жителей Арзамаса с проектом будущего благоустройства и выслушать их замечания", - сказала руководитель Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина.

С февраля ИРГС НО разрабатывает концепцию благоустройства одного из ключевых общественных пространств Арзамаса – улицы Карла Маркса. Сотрудники Института проводили обсуждения с жителями и глубинные интервью с местными экспертами и представителями различных сообществ, общались с главным архитектором, экскурсоводами и экологами, анализировали результаты анкетирования и даже детские рисунки с изображением территории. В итоге была собрана информация о том, какой арзамасцы хотели бы видеть эту улицу.

Обсуждение будет проходить на сайте ИРГС НО: irgsno.ru.

Также трансляция будет идти на канале YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZVj7SIWHCyvk8FeCJ3cLFg.

С предварительной концепцией проекта можно подробно ознакомиться по ссылке: https://irgsno.ru/projects/karla-marksa/koncepciya.html.

Напомним, Нижегородская область трижды становилась победителем Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». В 2018 году победителями стали Арзамас, Выкса, Семенов и Саров. Общая сумма, выделенная на их благоустройство в рамках конкурса, составила 325 млн рублей.

В 2019 году в число городов, получивших федеральное финансирование, вошли Богородск, Дзержинск, Навашино и Урень. Сумма гранта – 249 млн рублей. В конкурсе 2020 года победителями признаны Выкса, Городец, Шахунья, и Бор.

Общая сумма, которую города получат на преображение, составит 295 млн рублей. Это третий результат по России.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.