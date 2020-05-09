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Общество

Моногорода Нижегородской области развивают "Социальное такси для ветеранов"

10 мая 2020 16:35  [56] Общество

Нижегородские моногорода стали активными участниками проекта "Социальное такси для ветеранов". Об этом сообщает Фонд развития моногородов.

За год реализации проекта "Социальное такси для ветеранов Великой Отечественной войны" к акции подключились 24 моногорода страны, а число поездок за последние полгода выросло почти в 2 раза. Наиболее активными участниками стали Выкса и Заволжье Нижегородской области, Боровичи Новгородской области, а также Невинномысск Ставропольского края. Проект был запущен Фондом развития моногородов совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ и компанией "Яндекс.Такси" в преддверии Дня Победы в 2019 году.

В рамках акции бесплатные поездки доступны для ветеранов, тружеников тыла, а также жителей блокадного Ленинграда. Сервис работает не только в праздничные дни, но и на протяжении всего года.

"Проекту социальное такси для ветеранов уже год. Сейчас, в условиях коронавируса, бесплатные поездки стали доступны и для волонтеров, которые помогают ветеранам с доставкой лекарств и продуктов. Это отличная помощь и подспорье во время пандемии", - отметила зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Активными участниками проекта социальное такси стали ветераны Заволжья Нижегородской области. За год там было зарегистрировано более 80 поездок. Так, к примеру, ветеран Великой Отечественной войны Борис Романов до карантина заказывал такси несколько раз в неделю. Борису Петровичу 94 года. Он прошел всю войну - начинал на Дальнем Востоке, закончил бои в Румынии.

"О том, что у нас в городе есть бесплатное такси, я прочитал в местной газете и решил воспользоваться, - рассказывает пенсионер. – Чаще всего беру такси в поликлинику, а недавно заказывал машину, чтобы поехать в госпиталь в Дзержинск, который находится в 80 километрах от Заволжья. Все бесплатно. А летом езжу на такси в сад".

В Заволжье услугу предоставляют в Центре социального обслуживания граждан. Вызвать бесплатное такси можно по телефонам: 8-996-009-80-72 и 72−464.

Популярен проект «Социальное такси» и в Выксе: ветераны воспользовались бесплатными поездками около 200 раз. Для вызова льготного такси с сентября этого года они могут связаться с оператором по телефону: 8 (83177) 3−64−64. При заказе необходимо назвать контактные данные и маршрут, по которому планируется поездка. Оператор сам закажет такси, которое в указанное время будет ждать в назначенной точке.

В дальнейшем планируется расширение охвата реализации проекта в моногородах.

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