Моногорода Нижегородской области развивают "Социальное такси для ветеранов"

Нижегородские моногорода стали активными участниками проекта "Социальное такси для ветеранов". Об этом сообщает Фонд развития моногородов.
За год реализации проекта "Социальное такси для ветеранов Великой Отечественной войны" к акции подключились 24 моногорода страны, а число поездок за последние полгода выросло почти в 2 раза. Наиболее активными участниками стали Выкса и Заволжье Нижегородской области, Боровичи Новгородской области, а также Невинномысск Ставропольского края. Проект был запущен Фондом развития моногородов совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ и компанией "Яндекс.Такси" в преддверии Дня Победы в 2019 году.
В рамках акции бесплатные поездки доступны для ветеранов, тружеников тыла, а также жителей блокадного Ленинграда. Сервис работает не только в праздничные дни, но и на протяжении всего года.
"Проекту социальное такси для ветеранов уже год. Сейчас, в условиях коронавируса, бесплатные поездки стали доступны и для волонтеров, которые помогают ветеранам с доставкой лекарств и продуктов. Это отличная помощь и подспорье во время пандемии", - отметила зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.
Активными участниками проекта социальное такси стали ветераны Заволжья Нижегородской области. За год там было зарегистрировано более 80 поездок. Так, к примеру, ветеран Великой Отечественной войны Борис Романов до карантина заказывал такси несколько раз в неделю. Борису Петровичу 94 года. Он прошел всю войну - начинал на Дальнем Востоке, закончил бои в Румынии.
"О том, что у нас в городе есть бесплатное такси, я прочитал в местной газете и решил воспользоваться, - рассказывает пенсионер. – Чаще всего беру такси в поликлинику, а недавно заказывал машину, чтобы поехать в госпиталь в Дзержинск, который находится в 80 километрах от Заволжья. Все бесплатно. А летом езжу на такси в сад".
В Заволжье услугу предоставляют в Центре социального обслуживания граждан. Вызвать бесплатное такси можно по телефонам: 8-996-009-80-72 и 72−464.
Популярен проект «Социальное такси» и в Выксе: ветераны воспользовались бесплатными поездками около 200 раз. Для вызова льготного такси с сентября этого года они могут связаться с оператором по телефону: 8 (83177) 3−64−64. При заказе необходимо назвать контактные данные и маршрут, по которому планируется поездка. Оператор сам закажет такси, которое в указанное время будет ждать в назначенной точке.
В дальнейшем планируется расширение охвата реализации проекта в моногородах.
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