Последние новости рубрики Общество
10 мая 2020 16:47  [14] Сходы грунта и оползни в Нижнем Новгороде могут продолжиться
10 мая 2020 16:42  [29] Искренне желаю, чтобы помнили День Победы помнили всегда, - Александр Кузнецов
10 мая 2020 16:35  [47] Моногорода Нижегородской области развивают "Социальное такси для ветеранов"
10 мая 2020 14:20  [117] Концепцию благоустройства улицы Карла Маркса Арзамаса презентуют онлайн
10 мая 2020 14:13  [132] Коронавирус не помешал нижегородцам отпраздновать День Победы, - Роман Стронгин
10 мая 2020 14:06  [92] Глеб Никитин поблагодарил жителей Нижегородской области за участие в праздновании Дня Победы
10 мая 2020 14:00  [92] Ветераны поистине тронуты проявленным к ним вниманием, - Владимир Свешников
10 мая 2020 13:29  [187] Более 2150 памятников и сооружений приведены в порядок ко Дню Победы в Нижегородской области, - Глеб Никитин
10 мая 2020 13:15  [106] Более 7 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области
10 мая 2020 13:08  [123] Десятки тысяч нижегородских семей объединили общие акции Победы, - Артем Кавинов
Общество

Искренне желаю, чтобы помнили День Победы помнили всегда, - Александр Кузнецов

10 мая 2020 16:42  [29] Общество

Искренне желаю, чтобы помнили День Победы помнили всегда. Об этом заявил участник Великой Отечественной войны, последний Герой Советского союза на территории Нижегородской области, звание которому было присвоено в годы войны, Александр Кузнецов.

"Прежде всего, хочу поблагодарить всех за оказанное ветеранам внимание. Вчера я праздновал этот день, не выходя на улицу: со своего придомового участка выступал перед молодежью. Я по-хорошему, по-доброму желаю, чтобы мы всегда помнили этот день – День Победы", - сказал ветеран.

Сноха Александра Михайловича Кузнецова, Лариса Валентиновна также поблагодарила всех, кто поздравил ветерана.

"Александр Михайлович с самого утра принимал поздравления: сотрудники социальной защиты принесли ему подарок. Члены партии «Единая Россия» от его имени возложили венок к памятному обелиску. Звонили также из сельскохозяйственной академии, где он работал доцентом, был кандидатом экономических наук. Ветерану лично позвонил с поздравлениями губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин. Днём пришли волонтёры. Мы вышли, постояли около двери, а певцы, держась на расстоянии, исполнили для нас военные песни. Мы с ними тоже пели и потом праздновали День Победы в кругу семьи", - рассказала она.

Напомним, 9 Мая Александра Михайловича Кузнецова с Днем Победы поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Для меня величайшая честь пообщаться с Героем Советского союза. Такие люди как Вы – это наша гордость и наша сила. Хотел бы лично пожать Вам руку. Когда будут праздничные мероприятия, давайте обязательно с Вами увидимся!" - сказал Глеб Никитин.

"По интернету смотрели все акции, которые проходили в регионе. Очень понравился Александру Михайловичу концерт «Военные песни у Кремля». Учитывая нынешние реалии, праздник у нас прошёл настолько хорошо, насколько было возможно. Вместе удивлялись, как вся страна на самоизоляции ярко и красочно отмечает День Победы", - отметила она.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph