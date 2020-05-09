Искренне желаю, чтобы помнили День Победы помнили всегда, - Александр Кузнецов Общество

Искренне желаю, чтобы помнили День Победы помнили всегда. Об этом заявил участник Великой Отечественной войны, последний Герой Советского союза на территории Нижегородской области, звание которому было присвоено в годы войны, Александр Кузнецов.

"Прежде всего, хочу поблагодарить всех за оказанное ветеранам внимание. Вчера я праздновал этот день, не выходя на улицу: со своего придомового участка выступал перед молодежью. Я по-хорошему, по-доброму желаю, чтобы мы всегда помнили этот день – День Победы", - сказал ветеран.

Сноха Александра Михайловича Кузнецова, Лариса Валентиновна также поблагодарила всех, кто поздравил ветерана.

"Александр Михайлович с самого утра принимал поздравления: сотрудники социальной защиты принесли ему подарок. Члены партии «Единая Россия» от его имени возложили венок к памятному обелиску. Звонили также из сельскохозяйственной академии, где он работал доцентом, был кандидатом экономических наук. Ветерану лично позвонил с поздравлениями губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин. Днём пришли волонтёры. Мы вышли, постояли около двери, а певцы, держась на расстоянии, исполнили для нас военные песни. Мы с ними тоже пели и потом праздновали День Победы в кругу семьи", - рассказала она.

Напомним, 9 Мая Александра Михайловича Кузнецова с Днем Победы поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Для меня величайшая честь пообщаться с Героем Советского союза. Такие люди как Вы – это наша гордость и наша сила. Хотел бы лично пожать Вам руку. Когда будут праздничные мероприятия, давайте обязательно с Вами увидимся!" - сказал Глеб Никитин.

"По интернету смотрели все акции, которые проходили в регионе. Очень понравился Александру Михайловичу концерт «Военные песни у Кремля». Учитывая нынешние реалии, праздник у нас прошёл настолько хорошо, насколько было возможно. Вместе удивлялись, как вся страна на самоизоляции ярко и красочно отмечает День Победы", - отметила она.