Всего 4733: еще 291 случай заражения коронавирусом подтвердилось в Нижегородской области

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Еще 291 случай заражения коронавирусом подтвердились в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По состоянию на 11 мая 2020 года, в Нижегородской области коронавирус обнаружен у 4 733 человек.
Из общего числа заболевших 2 439 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. Выявлять коронавирус даже в таких случаях удается благодаря расширению возможностей для тестирования. В настоящее время исследования на коронавирус провели уже для 116 762 жителей Нижегородской области.
"Уже свыше 116 тысяч человек в Нижегородской области прошли обследование на коронавирус. Более половины из тех, у кого был выявлен вирус, не чувствуют практически никаких признаков болезни. Обнаружить инфекцию в данных случаях удается благодаря превентивным мерам, например, обследованию тех, кто контактировал с зараженными. Почему это важно? Мы можем своевременно изолировать носителей инфекции на время лечения. Наша задача – максимально защитить людей из группы риска и снизить нагрузку на систему здравоохранения", - сказал Глеб Никитин.
Из общего числа заболевших 2 439 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.
"Коронавирус представляет серьезную опасность для людей из групп риска: граждан с хроническими заболеваниями, пожилых людей, беременных женщин. Только самоизоляция и самодисциплина способны остановить распространение заболевания", - добавил Глеб Никитин.
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