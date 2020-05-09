Всего 4733: еще 291 случай заражения коронавирусом подтвердилось в Нижегородской области Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 291 случай заражения коронавирусом подтвердились в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По состоянию на 11 мая 2020 года, в Нижегородской области коронавирус обнаружен у 4 733 человек.

Из общего числа заболевших 2 439 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. Выявлять коронавирус даже в таких случаях удается благодаря расширению возможностей для тестирования. В настоящее время исследования на коронавирус провели уже для 116 762 жителей Нижегородской области.

"Уже свыше 116 тысяч человек в Нижегородской области прошли обследование на коронавирус. Более половины из тех, у кого был выявлен вирус, не чувствуют практически никаких признаков болезни. Обнаружить инфекцию в данных случаях удается благодаря превентивным мерам, например, обследованию тех, кто контактировал с зараженными. Почему это важно? Мы можем своевременно изолировать носителей инфекции на время лечения. Наша задача – максимально защитить людей из группы риска и снизить нагрузку на систему здравоохранения", - сказал Глеб Никитин.

Из общего числа заболевших 2 439 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.

"Коронавирус представляет серьезную опасность для людей из групп риска: граждан с хроническими заболеваниями, пожилых людей, беременных женщин. Только самоизоляция и самодисциплина способны остановить распространение заболевания", - добавил Глеб Никитин.