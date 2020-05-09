Число летальных исходов от коронавируса в Нижегородской области увеличилось до 31

Фото:
Еще двое жителей Нижегородской области скончались от коронавирусной инфекции, увеличив количество летальных исходов в регионе до 31. Такую информацию обнародовал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Он пояснил, что у всех умерших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями, что влияет на выздоровление.
В каждом случае смертельного исхода проводится тщательное исследование, устанавливаются причины, изучаются результаты анализов.
Напомним, что по данным на 11 мая в Нижегородской области коронавирус обнаружен у 4 733 человек, в том числе за прошедшие сутки подтвержден 291 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Из общего числа заболевших 2 439 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+