Федерация одобрила субсидии на ликвидацию Шуваловской свалки

Шуваловская свалка
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Минприроды России одобрило заявку Нижегородской области на предоставление субсидий для ликвидации Шуваловской свалки промышленных и бытовых отходов, расположенной за кладбищем "Красная Этна" в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Регион получит деньги, зарезервированные минфином России на реализацию мероприятий федерального проекта "Чистая страна" в 2020 году. Размер софинансирования из федерального бюджета в 2020-2022 годах может составить 997,25 млн рублей, в том числе в 2020 году – 329,4 млн рублей.
Напомним, что стоимость ликвидации Шуваловской свалки оценивается в 1,33 млрд рублей. Работы будут осуществляться посредством механической сепарации свалочных масс на фракции в целях выделения отходов, пригодных для повторного использования и утилизации. Нарушенные земли будут рекультивированы и возвращены в хозяйственный оборот, что позволит создать на этом месте озелененную территорию.
Данная свалка является одним из наиболее крупных несакционированных объектов размещения отходов на территории Нижнего Новгорода. Площадь свалки составляет около 18 га, объем накопленных отходов — примерно 1 млн тонн, высота слоя отходов - от 5 до 13 метров.
Свалка расположена на территории Шуваловской промзоны. Объект функционировал до 1983 года, потом был закрыт. Свалка неоднократно горела, жители также неоднократно жаловались на все новые пожары. Экспертиза установила, что подземные воды здесь токсичны.
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