Президент РФ Владимир Путин 11 мая озвучил основные меры поддержки россиян Политика

Президент РФ Владимир Путин 11 мая озвучил основные меры поддержки россиян.

Напомним, что глава государства заявил, что на каждого несовершеннолетнего будет выплачено по 10 тысяч рублей.

Президент вводит безусловную поддержку семьям с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. На каждого ребёнка до 16 лет будет выплачено по 10 тысяч рублей, основанием станет простое электронное заявление родителей или опекунов. В общей сложности такую поддержку получат 27 миллионов российских детей. Эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введённые меры поддержки.

По 5 тысяч рублей в месяц на детей до 3-х лет будет выплачено не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети (с апреля по июнь); по ½ прожиточного минимума на детей от 3-х до 7-и лет из малообеспеченных семей (с 1 июня – разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 тысячи рублей на ребёнка, далее – ежемесячно) и по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка их семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля по июнь). Кроме того, в два раза увеличен размер пособия на ребёнка.

Президент также сказал, что появится возможность предоставить зарплатные кредиты пострадавшим предприятиям по 2% с возможностью погашения всей суммы кредита за счёт государства.

Президент вводит новую меру поддержки бизнеса – льготный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. В случае, если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – ½ суммы. Ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ на сотрудника.

Владимир Путин озвучил информацию о том, что основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года будут отменены.

Новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет объявленная президентом отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Эта мера усилит введённую ранее отсрочку по выплатам. Мера затронет около 1,5 млн предприятий.

Также президент сказал, что самозанятые граждане получат обратно выплаченные ими в 2019 году налоги.

Граждане России, которые официально получили статус самозанятых и выплачивали налог на профессиональный доход, по решению Президента получат выплаченные в 2019 году деньги обратно. Кроме того, самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.