"Нижегородская область будет применять дифференцированный подход по снятию ограничений", - Глеб Никитин Общество

Губернатор региона Глеб Никитин прокомментировал ситуацию в регионе по итогам совещания с президентом

Президент России Владимир Путин 11 мая 2020 года в режиме видеоконференции провёл совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.

В рамках совещания глава государства объявил о завершении нерабочего периода, который был объявлен для предотвращения распространения коронавируса.

В совещании принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона отметил, что в регионе созданы все необходимые механизмы, чтобы поступательно снимать ограничения, связанные с распространением коронавируса.

"План снятия ограничений у нас очень детальный. Достаточно давно был сделан дифференцированный просчет ситуации в регионе, и сейчас мы идем по соответствующим прогнозам", - сказал губернатор Нижегородской области.

"Все предприятия разделены на пять групп по социально-экономической значимости для региона и на пять групп - по санитарно-эпидемиологической опасности, то есть по угрозам, которые сохраняются при условии их работы. Предприятие, при условии соблюдения определенных требований, может перемещаться по группам и получить возможность открыться. В каждой отрасли требования свои. Для примера, в ресторане должно быть определённое количество столиков в зале, не более двух клиентов за столиком, и так далее", - пояснил Глеб Никитин.

Он добавил, что даты перехода к этим этапам для каждого предприятия свои и зависят от санитарно-эпидемиологической обстановки. Основой для принятия решений будут федеральные требования, которые на совещании озвучила Татьяна Голикова.

"По количеству проведенных тестов Нижегородская область давно в лидерах. По этому показателю мы соответствуем третьему этапу, когда можно было бы снимать все ограничения. Но важны и другие критерии. Так, свободный коечный фонд должен составлять не менее 50% от имеющегося коечного фонда. Сейчас у нас этот показатель несколько меньше. Это связано с тем, что многие легкие и бессимптомные пациенты, которые могли бы избежать госпитализации, все равно проходят наблюдение в условиях стационара, потому что есть такая возможность. По прогнозу маршрутизации и соответствующего течения болезни по каждому пациенту мы видим, что достаточно скоро мы сможем выйти на показатель 50% и выполнить необходимые требования. Этот план мы сейчас дополнительно формируем", - рассказал глава региона.

"Еще один показатель - коэффициент, который отражает количество заболевших за последние четыре дня к такому же периоду до этих четырех дней. По сути, это показывает стабильность количества выявленных случаев. То есть получить коэффициент, равный единице. При соблюдении качественной самоизоляции мы должны выйти на показатель, равный единице, ориентировочно в конце первой половины мая. Пока у нас сейчас коэффициент 1,2. Но я думаю, что ближайшая неделя покажет, насколько мы перешли к новому позитивному этапу", - добавил он.

Как подчеркнул губернатор, все отклонения от прогнозируемых значений связаны с очагами. Очаги заражения каждый раз были связаны с нарушениями отдельными лицами санитарных требований и рекомендаций.

Для того, чтобы организации, например, магазин или салон красоты могли раньше начать работу, они смогут внедрять систему видеоаналитики.

"Речь не идет об ужесточении мер через видеоконтроль. Мы просто решили дать выбор, то есть предоставить некую опцию: если ты все-таки готов и хочешь работать, а не получать поддержку в связи с приостановкой, то это всегда возможно. По динамике заболеваемости пока у нас не стабилизировалась ситуация настолько, чтобы мы могли открыть все рестораны или салоны красоты. Но мы постоянно с ними на связи и понимаем, что и людям требуются их услуги, и они сами хотели бы работать в соответствии с требованиями. Мы предоставляем такой выбор с неким пакетом поддержки", - рассказал Глеб Никитин.

"Возможность переходного этапа, обозначенного на федеральном уровне, связана с контролем. Если есть требование, чтобы в ресторане за столиком было не больше двух человек, то нужно иметь возможность это проверить. Видеоконтроль не заменяет инспекторского контроля, но их совокупность позволит обеспечить безопасность в таких сложных сферах, как бытовое обслуживание и общественное питание", - подытожил губернатор.