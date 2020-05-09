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Общество

Нерабочий период, вызванный эпидемией коронавируса, завершается в России

11 мая 2020 17:20  [378] Общество

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода, который был объявлен для предотвращения распространения коронавируса. Об этом глава государства сообщил во время обращения к гражданам в эфире Первого канала.

"С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается", - сказал президент.

Он добавил, что "выход будет постепенным с сохранением всех санитарных норм". В частности, запрет на массовые мероприятия сохранится. Также будут действовать ограничения для людей старше 65 лет.

В целом, окончательные решения о снятии ограничений будут принимать главы регионов.
Напомним, что в Нижегородской области уже действует ряд мер по снятию ограничений для граждан.

Губернатор региона Глеб Никитин 30 апреля внес изменения в Указ "О введении режима повышенной готовности", и теперь нижегородцы могут заниматься на улице спортом, например – пробежками, выйти на прогулку на более дальнее расстояние от дома, навестить родственников, находящихся на самоизоляции. Все это можно осуществить, оформив заявку с помощью QR-кода на сайте "Карта жителя Нижегородской области", либо по номеру заявки по телефону: 8-800-4444-112.

Помимо этого, Нижегородская область подготовила план мероприятий поэтапного выхода из режима ограничений предприятий и организаций.

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