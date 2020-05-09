Фото: с сайта admknyaginino.ru
Княгининский район стал единственным в Нижегородской области без коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
По данным на 12 мая, подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 51 районе и городском округе, включая Нижний Новгород.
Наибольшее число заболевших – 2465 человек – проживают в Нижнем Новгороде. Кроме того, коронавирус верифицирован у 484 жителей Павловского района, 374 жителей Дивеевского района, у 193 человек в Кулебакском, у 147 - в Починковском и 141 - в Богородском районе, у 127 человек в Дзержинске, у 124 – в Кстовском и у 106 – в Ардатовском районах.
Ни одного подтвержденного случая заболевания не зафиксировано только в Княгининском районе.
"Обстановка с одной стороны напряженная, но при этом прогнозируемая. Связано это в первую очередь с количеством тестирований, которые мы проводим. По этому показателю регион давно превзошел установленные нормативы. Это приводит, с одной стороны, к выявлению дополнительных зараженных, с другой, – к быстрой локализации, изоляции таких людей и созданию долгосрочных условий для снижения показателей заболеваемости с дальнейшим выходом на плато. Ближайшие 5-6 дней будут определяющими для того, чтобы понять, когда в регионе можно приступать к снятию ограничений", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Список районов и городских округов, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 12 мая 2020 года):
Ардатовский – 106 подтвержденных случаев
г.о.г Арзамас – 61 подтвержденный случай
Арзамасский – 11 подтвержденных случаев
Балахнинский – 26 подтвержденных случаев
Богородский – 141 подтвержденный случай
Большеболдинский район – 9 подтвержденных случаев
Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай
Борский – 90 подтвержденных случаев
Бутурлинский – 13 подтвержденных случаев
Вадский – 1 подтвержденный случай
Варнавинский район – 1 подтвержденный случай
Вачский – 31 подтвержденный случай
Ветлужский – 2 подтвержденных случая
Вознесенский – 5 подтвержденных случаев
Володарский – 29 подтвержденных случаев
Воротынский – 4 подтвержденных случая
Воскресенский – 2 подтвержденных случая
Выксунский – 59 подтвержденных случаев
Гагинский – 5 подтвержденных случаев
Городецкий – 48 подтвержденных случаев
Дальнеконстантиновский – 30 подтвержденных случаев
Дзержинск – 127 подтвержденных случаев
Дивеевский – 374 подтвержденных случая
Ковернинский – 1 подтвержденный случай
Краснобаковский – 5 подтвержденных случаев
Краснооктябрьский – 62 подтвержденных случая
Кстовский – 124 подтвержденных случая
Кулебакский – 193 подтвержденных случая
Лукояновский – 21 подтвержденный случай
Лысковский – 12 подтвержденных случаев
Навашинский – 61 подтвержденный случай
Павловский – 484 подтвержденных случая
Первомайский – 8 подтвержденных случаев
Перевозский – 2 подтвержденных случая
Пильнинский – 13 подтвержденных случаев
Починковский – 147 подтвержденных случаев
Семеновский – 50 подтвержденных случаев
Сергачский – 63 подтвержденных случая
Сеченовский – 10 подтвержденных случаев
Сокольский – 2 подтвержденных случая
Сосновский – 29 подтвержденных случаев
Спасский – 11 подтвержденных случаев
Тонкинский – 4 подтвержденных случая
Тоншаевский – 6 подтвержденных случаев
Уренский – 15 подтвержденных случаев
Чкаловский – 9 подтвержденных случаев
Шарангский – 9 подтвержденных случаев
Шатковский – 20 подтвержденных случаев
Шахунский – 42 подтвержденных случая
Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
Нижний Новгород – 2 465 подтвержденных случаев
В районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 394 подтвержденных случая
Канавинский – 427 подтвержденных случаев
Ленинский – 428 подтвержденных случаев
Московский – 187 подтвержденных случаев
Нижегородский – 352 подтвержденных случая
Приокский – 208 подтвержденных случаев
Советский – 229 подтвержденных случаев
Сормовский – 240 подтвержденных случаев.
По состоянию на 12 мая, официально заболело 5 087 человек, выздоровел 751 человек, умерло 32 человека.
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