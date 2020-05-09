Княгининский район стал единственным в Нижегородской области без коронавируса Общество

Княгининский район стал единственным в Нижегородской области без коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



По данным на 12 мая, подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 51 районе и городском округе, включая Нижний Новгород.

Наибольшее число заболевших – 2465 человек – проживают в Нижнем Новгороде. Кроме того, коронавирус верифицирован у 484 жителей Павловского района, 374 жителей Дивеевского района, у 193 человек в Кулебакском, у 147 - в Починковском и 141 - в Богородском районе, у 127 человек в Дзержинске, у 124 – в Кстовском и у 106 – в Ардатовском районах.

Ни одного подтвержденного случая заболевания не зафиксировано только в Княгининском районе.

Фото: с сайта wikipedia.org

"Обстановка с одной стороны напряженная, но при этом прогнозируемая. Связано это в первую очередь с количеством тестирований, которые мы проводим. По этому показателю регион давно превзошел установленные нормативы. Это приводит, с одной стороны, к выявлению дополнительных зараженных, с другой, – к быстрой локализации, изоляции таких людей и созданию долгосрочных условий для снижения показателей заболеваемости с дальнейшим выходом на плато. Ближайшие 5-6 дней будут определяющими для того, чтобы понять, когда в регионе можно приступать к снятию ограничений", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.



Список районов и городских округов, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 12 мая 2020 года):



Ардатовский – 106 подтвержденных случаев

г.о.г Арзамас – 61 подтвержденный случай

Арзамасский – 11 подтвержденных случаев

Балахнинский – 26 подтвержденных случаев

Богородский – 141 подтвержденный случай

Большеболдинский район – 9 подтвержденных случаев

Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай

Борский – 90 подтвержденных случаев

Бутурлинский – 13 подтвержденных случаев

Вадский – 1 подтвержденный случай

Варнавинский район – 1 подтвержденный случай

Вачский – 31 подтвержденный случай

Ветлужский – 2 подтвержденных случая

Вознесенский – 5 подтвержденных случаев

Володарский – 29 подтвержденных случаев

Воротынский – 4 подтвержденных случая

Воскресенский – 2 подтвержденных случая

Выксунский – 59 подтвержденных случаев

Гагинский – 5 подтвержденных случаев

Городецкий – 48 подтвержденных случаев

Дальнеконстантиновский – 30 подтвержденных случаев

Дзержинск – 127 подтвержденных случаев

Дивеевский – 374 подтвержденных случая

Ковернинский – 1 подтвержденный случай

Краснобаковский – 5 подтвержденных случаев

Краснооктябрьский – 62 подтвержденных случая

Кстовский – 124 подтвержденных случая

Кулебакский – 193 подтвержденных случая

Лукояновский – 21 подтвержденный случай

Лысковский – 12 подтвержденных случаев

Навашинский – 61 подтвержденный случай

Павловский – 484 подтвержденных случая

Первомайский – 8 подтвержденных случаев

Перевозский – 2 подтвержденных случая

Пильнинский – 13 подтвержденных случаев

Починковский – 147 подтвержденных случаев

Семеновский – 50 подтвержденных случаев

Сергачский – 63 подтвержденных случая

Сеченовский – 10 подтвержденных случаев

Сокольский – 2 подтвержденных случая

Сосновский – 29 подтвержденных случаев

Спасский – 11 подтвержденных случаев

Тонкинский – 4 подтвержденных случая

Тоншаевский – 6 подтвержденных случаев

Уренский – 15 подтвержденных случаев

Чкаловский – 9 подтвержденных случаев

Шарангский – 9 подтвержденных случаев

Шатковский – 20 подтвержденных случаев

Шахунский – 42 подтвержденных случая

Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

Нижний Новгород – 2 465 подтвержденных случаев



В районах Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 394 подтвержденных случая

Канавинский – 427 подтвержденных случаев

Ленинский – 428 подтвержденных случаев

Московский – 187 подтвержденных случаев

Нижегородский – 352 подтвержденных случая

Приокский – 208 подтвержденных случаев

Советский – 229 подтвержденных случаев

Сормовский – 240 подтвержденных случаев.

По состоянию на 12 мая, официально заболело 5 087 человек, выздоровел 751 человек, умерло 32 человека.