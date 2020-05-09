Всего 5 087 человек: в Нижегородской области выявлено еще 354 случая заболевания коронавирусом Общество

В Нижегородской области выявлено еще 354 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 12 мая 2020 года. Таким образом, официально заболело 5 087 человек, выздоровел 751 человек, умерло 32 человека. Ранее был 31 человек. Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сказал, что от коронавируса скончался еще один житель области, поэтому число летальных случаев возросло до 32. У погибшего течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Из общего числа заболевших 2 613 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.

"Обстановка с одной стороны напряженная, но при этом прогнозируемая. Связано это в первую очередь с количеством тестирований, которые мы проводим. По этому показателю регион давно превзошел установленные нормативы. Это приводит, с одной стороны, к выявлению дополнительных зараженных, с другой, – к быстрой локализации, изоляции таких людей и созданию долгосрочных условий для снижения показателей заболеваемости с дальнейшим выходом на плато. Ближайшие 5-6 дней будут определяющими для того, чтобы понять, когда в регионе можно приступать к снятию ограничений", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Все отклонения от прогнозируемых значений связаны сейчас с очагами, которые возникали из-за нарушения отдельными лицами санитарных требований и правил. Нарушение изоляции и карантинного режима, контакты с больными и прочие явления проводили к тому, что заражались сразу по 30-50 человек", - отметил губернатор Нижегородской области.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, сейчас регион находится на пике заболеваемости.

"Общий фонд коек в лечебных учреждениях, созданный на первом этапе борьбы с коронавирусом, сейчас занят на 76%. Но мы уже начали разворачивать дополнительные койки, резерва достаточно, в том числе мест для размещения больных, которым требуется подключение к аппаратам ИВЛ", - сказал заместитель губернатора.

В Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Отметим, что постепенное снятие ограничений возможно в течение второй декады мая, то есть до 20 мая. После принятия такого решения будут подписаны соответствующие изменения в Указ Губернатора "О введении режима повышенной готовности".