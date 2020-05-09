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Общество

Туроператоры надеются возобновить путешествия по России с 1 июня

12 мая 2020 14:19  [5] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) просят с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны. Об этом сообщает ежедневная электронная газета РСТ со ссылкой на совместное письмо глав этих организаций министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой.

Речь идет о путешествиях в регионы с низким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией.

С июля представители туристической отрасли рассматривают возможность возобновить турпоездки между странами с низким уровнем распространения COVID-19.

А с января 2021 года – возобновить туризм в том виде, в каком он был до эпидемии.

Отметим, что туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма признаны пострадавшими от распространения новой коронавирусной инфекции. Им в Нижегородской области оказывается финансовая помощь.

Напомним, что нижегородский аэропорт "Стригино" принял последний в условиях карантина международный рейс 28 марта 2020 года.

Ранее министр Турции рассказал, когда страна будет ждать туристов из России после спада пандемии.

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