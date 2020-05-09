Проект коммуникаций для торговых объектов на Нижневолжской набережной подготовят в мае

Проект коммуникаций для нестационарных торговых объектов (НТО) на Нижневолжской набережной подготовят в мае. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.
Речь идет о строительстве сетей электроснабжения объектов инфраструктуры. Строительство данных коммуникаций позволит в дальнейшем обеспечить электроэнергией НТО на участке от "Плакучей ивы" до Кожевенного переулка.
Проект разрабатывает ООО фирма "Промсвет" в рамках заключенного с администрацией района муниципального контракта.
"Реализация проекта будет возможна после доведения денежных средств до администрации района", - пояснили агентству. Подрядная организация будет определена по итогам проведения конкурсной процедуры.
Напомним, что администрация Нижнего Новгорода приступила к проектированию коммуникаций на Нижневолжской набережной осенью 2019 года. Проблема отсутствия сетей электроснабжения поднималась на встрече экс-главы Нижнего Новгорода Владимира Панова с предпринимателями.
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На Нижне-Волжской набережной работают 74 объекта, из них 12 стационарных и 62 НТО (58 торговля, 4 кафе).
ООО Фирма "Промсвет" зарегистрирована в Нижнем Новгороде. Директор – Митряев Игорь Валентинович. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Размер уставного капитала - 47 950 рублей.
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