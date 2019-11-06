Мэрия приступила к проектированию коммуникаций на Нижневолжской набережной Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода приступила к проектированию коммуникаций на Нижневолжской набережной. Об этом сообщил глава города Владимир Панов на встрече с предпринимателями.

В ходе мероприятия к главе города обратился один из предпринимателей, который осуществляет деятельность на набережной. По его словам, мощности, которую предоставляют генераторы для полноценной работы недостаточно.

Владимир Панов сказал, что проведение коммуникаций на Нижневолжскую набережную - "вопрос важный, но не быстрый, и не дешевый". По его словам, в настоящее время ведется проектирование. За ним последует реализация проекта.

Он добавил, что планирует провести отдельную встречу с предпринимателями, работающими на набережной, чтобы обсудить детали.

Отметим, что общественники и блогеры называют открывшуюся после реконструкции в 2018 году набережную пустым пространством. Несмотря на многочисленные преимущества новой набережной, она не привлекает к себе внимание ничем, кроме как неповторимыми пейзажами реки.

Напомним, десять лет набережную и реки Оку и Волгу закрывал синий забор, который за это время успел стать своеобразным антисимволом Нижнего Новгорода.

"Хорошее общественное пространство — это не просто плитка, фонари и скамейки. Людей нужно завлекать на место, для этого нужна дирекция и социо-культурная программа. Здесь же нет даже бизнеса", - написал один из блогеров на ресурсе LiveJournal. По мнению общественников, проведение коммуникаций на Нижневолжскую набережную может стать толчком в решении этой проблемы.

Ранее сообщалось, что фонтан хотят установить на Нижневолжской набережной на месте кружки-киоска.