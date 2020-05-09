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Общество

Число летальных случаев от коронавируса возросло до 35

13 мая 2020 11:37  [45] Общество

Число летальных случаев от коронавируса возросло до 35. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

От коронавируса скончались еще три жителя региона. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, сейчас Нижегородская область находится на пике заболеваемости.

"Общий фонд коек в лечебных учреждениях, созданный на первом этапе борьбы с коронавирусом, сейчас занят на 76%. Но мы уже начали разворачивать дополнительные койки, резерва достаточно, в том числе мест для размещения больных, которым требуется подключение к аппаратам ИВЛ", - сказал заместитель губернатора.

Напомним, что в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 5 358 человек. 864 человека уже выздоровели.

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