Всего 5 358: еще 271 случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области Общество

Еще 271 случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Таким образом, по состоянию на 13 мая, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 5 358 человек. 864 человека уже выздоровели.

Из общего числа заболевших 2897 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.

"Количество выявленных заражений – результат огромного объема тестирований, которые мы проводим практически в круглосуточном режиме. Нижегородская область по абсолютному количеству исследований входит в топ-5 среди регионов России. Алгоритм четко отработан: в каждом случае после подтверждения у человека коронавируса мы создаем все условия для его быстрой локализации, изолируем таких пациентов, определяем круг лиц, с которыми заболевший контактировал в последнее время. Только благодаря четким, грамотным действиям мы сможем обеспечить снижение показателей заболеваемости. Ближайшие несколько дней станут решающими для того, чтобы понять, когда в регионе, наконец, можно приступить к ослаблению режима повышенной готовности и частичному снятию ограничений", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Все отклонения от прогнозируемых значений связаны сейчас с очагами, которые возникали из-за нарушения отдельными лицами санитарных требований и правил. Нарушение изоляции и карантинного режима, контакты с больными и прочие явления проводили к тому, что заражались сразу по 30-50 человек", - отметил он.

Напомним, в Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности.

"Новый указ президента Владимира Путина устанавливает дифференцированный подход к снятию ограничений на каждой территории. Они описаны в решении Роспотребнадзора. Критерии перехода были озвучены накануне вице-премьером Татьяной Голиковой: это темп роста зараженных, количество свободных коек и охват тестированием. По ее же заявлению, к первому этапу могут перейти всего 11 регионов страны. Нижегородская область не входит в их число, поскольку число зараженных у нас довольно серьезное. Поэтому мы приняли решение сохранить действовавшие ранее ограничения и после 11 мая", - сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что 124 094 жителя Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию.